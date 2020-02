Genbrugsplads konkurrerer med de store turistattraktioners besøgstal

AALBORG:Hvis du skulle vælge mellem en tur til en af landets store turistattraktioner som Fårup Sommerland eller en tur på genbrugspladsen ville de fleste formentlig vælge det første.

Men lige præcis en genbrugsplads kan faktisk godt følge med nogle af de store turistattraktioners besøgstal. Det drejer sig om genbrugspladsen Over Kæret i Aalborg, der er særdeles flittigt besøgt af trailerfolket.

Et notat fra Aalborg Forsyning viser nemlig, at Genbrugspladsen Over Kæret har et årligt besøgstal på ca. 400.000 målt på antal biler.

- Man kan sige, at det er den mest besøgte institution i Aalborg Kommune, og i Nordjylland vist nok kun overgået af Fårup Sommerland, det er rimelig vilde besøgtal, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

Aalborg Zoo havde dog også i 2019 et besøgstal på 459.306, mens Kunsten i 2019 havde et besøgstal på 107.604.

Rådmanden er selv overrasket over, hvor stort genbrugspladsens besøgstal er.

- Det er rimeligt vilde besøgstal. Jeg var ved at tabe kæben, da jeg hørte det, og det er ovenikøbet stigende, sier Lasse P. N. Olsen.

Besøgstallet giver dog også udfordringer kan man læse i notatet fra Aalborg Forsyning, hvor man kan læse, at ”besøgstallet på genbrugspladsen er til tider så stort, at det giver trafikale udfordringer og dermed farlige situationer - ikke kun inde på pladsen, men også på det nært tilhørende vejnet i området omkring pladsen”. Den voldsomme søgning er også en af grundene til, at der nu er behov for at etablere en ny genbrugsplads.

- Dels er der behov for mere plads, og dels er vi nødt til at se på designet, så man får indrettet det på en måde, så trafikken glider bedre.