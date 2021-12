Disse gaver kommer under juletræet

AALBORG:Corona eller ej, julen er tilbage, og det samme er julegaverne - heldigvis. Men hvad køber vi egentlig til hinanden i år? Er det de samme ting, vi plejer, eller er der nye trends, der gør sit indtog i julehandlen?

Det har vi spurgt en række butikker i Aalborgs midtby om, og hvem ved – måske de populære gaver kan bruges til inspiration, hvis du selv stadig mangler at få styr på de sidste gaver.

Udvidelse af hjemmebaren

Med et natteliv, der har været lukket ned i store dele af både 2020 og 2021 kommer det måske næppe som nogen overraskelse, at bar-udstyr er årets helt store hit i Imerco. Det fortæller Jette Nielsen, der er butikschef i filialen på Boulevarden.

- Det har været oven på corona, hvor vi har skullet hygge os lidt ekstra.

Udstyr til drinks, og især drinks med gin, er populært i år på tværs af aldersgrupper, fortæller butikschefen i Imerco. Foto: Thomas Lee Christensen

Foruden korte metalsugerør er det især glas til Gin, som nordjyderne har været interesserede i, fortæller hun, og viser en ny type glas i metal.

- Der er også kommet de her lidt ”Game of Thrones”-agtige gin-glas, som er fede. Hvis man lægger dem i køleskabet eller fryseren, inden man får gæster, så står den helt kold og ser megaflot ud.

Selvom det er de almindelige glas, der har været mest populære i år, er der også mere alternative glas at vælge mellem. Foto: Thomas Lee Christensen

Nordjyder vil have et godt tilbud

I Matas i Bispensgade fortæller butikschef Rikke Dupont, at det igen i år er gaveæsker, der er populære. Æskerne kan være med cremer, sæber eller parfumer.

- Det er faktisk et meget dansk fænomen. Det er ikke noget, man oplever på samme måde i udlandet. Mange firmaer laver det specifikt til Danmark, fordi vi godt kan lide konceptet gaveæsker – og særligt heroppe, hvor vi gerne vil have en god handel, forklarer butikschefen og fortæller desuden, at gaveæskerne både bliver solgt som reelle julegaver, men også til folk selv, fordi de gerne vil spare pengene på et produkt, de i forvejen bruger.

Gaveæsker er populære i Danmark, og det er på tværs af brands. Denne fra Dior er dog en af årets populære æsker, fortæller Rikke Dupont fra Matas i Bispensgade.

Blandt herrerne er det især de lidt mere luksuriøse æsker i den dyre ende, der bliver købt til fruen – og det bliver altid gjort på denne tid af måneden, forklarer butikschefen mens hun viser en æske fra Dior.

- Det her er typisk en æske, som bliver solgt i ugen op til juleaften. Det er der manden kommer og skal finde årets vigtigste gave. Mændene kommer lidt senere end damerne, det er heldigvis ikke lavet om. Det er en tradition, sådan skal det være.

Foruden gaveæskerne har hud- og skægpleje til mænd igen i år været i vækst, mens især mærkerne Kylie Cosmetics, Cerave og The Ordinary er populære blandt unge kvinder.

Klassikere og Luksus

I Salling er det både klassikerne og nye produkttyper, der bliver solgt for tiden, forklarer Anja Kibsgaard, der er salgs- og driftsdirektør i Salling stormagasiner.

Royal Copenhagen er noget af det største til jul, og det er det hvert år, fortæller hun.

Men som noget nyt ser stormagasinet en stigende tendens til, at kunderne i højere grad tør købe tøj og sko i julegave.

- Mænd er blevet rigtig gode til at notere størrelser og være rimelig gode til at finde ud af, hvad hun gerne vil have.

Det er de lidt mere luksuriøse ting, folk ønsker sig, fortæller Anja Kibsgaard fra Salling. Et af de brands, der er særligt populære for tiden, er smykkemærket Maanesten. Foto: Thomas Lee Christensen

Ifølge direktøren er luksus også et gennemgående tema.

- Vi kan se folk ønsker sig meget forkælelse. Der er stadig mange praktiske ting, men man ønsker sig stadig den der lille luksus eller den der ekstra lille forkælelse til sig selv.

- For mange er det typisk de ting, som man måske ikke selv syntes, man havde råd til. Så ønsker man sig måske den her lidt dyrere taske eller smykke, eller den duft, man måske syntes, var lidt for dyr i løbet af året.

Specifikke populære gaver fra Salling i år er foruden klassikerne også ure og køkkenmaskiner.

Bøger for store og små

Bøger kommer der helt sikkert også til at ligge under træet hos mange nordjyder – og hos Aalborg Boghandel er det de tre K’er, der er populære i år: Kongelige, krimier og kendte.

I hvert fald hvis man spørger boghandler Dorthe Schneider Fisker. Ifølge hende er det især tre specifikke bøger, der bliver solgt flest af.

Tom Buk-Swientys bog om Dronning Margrethe, Undervejs, Jussi Adler-Olsens seneste krimi, Natrium Chlorid, og Anders Matthesens satiriske selvhjælpsbog, Livsstil er en livsstil.

Dronningen er altid populær, fortæller boghandler Dorthe Schneider Fisker. Foto: Thomas Lee Christensen

Bøger er også blevet populære op til jul hos Luksusbaby, der har udvidet sortimentet på det område. Butikken er måske mest kendt for at sælge tøj, men det sælger de hele året, forklarer butikschef Cecilie Haraldsen. Bøger er til gengæld et hit op til jul.

- Vi har fået lidt bøger hjem om jul. Det var ellers udsolgt. Vi har virkelig solgt mange bøger, og det er nyt i år.

Det er især Gurli Gris, der trækker, forklarer butikschefen. Og gider ungerne ikke læse i Gurli Gris-bogen kan de måske se det på forældrenes iPad - for et nyt tablet-cover er en anden populær julegave i år.

- Fo to uger siden fik vi det her tablet-cover, og det har også været megapopulært. Barnet kan selv holde tabletten, samtidig med den er godt beskyttet. Den har været megapopulær.

Ud over tablet-coveret er denne kasse med små instrumenter også et julegavehit i år. Foto: Thomas Lee Christensen

Make-up og skidende flamingo

Bliver vi i børnenes univers, så kan de, og ikke mindst deres forældre, se frem til børne-make-up og skidende flamingoer under træet – ja, du læste rigtigt.

Til piger er børne-make-up i fremgang og vældig populært, fortæller butikschef i Fætter BR i Algade, Tina Green Pedersen.

- Vi kan ikke få nok af det. Det har virkelig hittet.

Make-up målrettet børn har været i vækst de seneste år og er vildt populært blandt piger denne jul. Foto: Thomas Lee Christensen

- Det starter allerede fra de er fem år. Så synes de, det er lidt spændende at få lidt neglelak på og måske også at putte lidt ting i hovedet. Så går det helt op til de store piger, der selv kan sidde med det, fortæller butikschefen og forsikrer, at make-uppen kan bruges.

- Det er testet for alverdens ting, og så er det ikke noget, der sidder fast. Man kommer bare vand på og så går det mere eller mindre af.

Mens der ikke er noget nyt under solen hos drengene, der bare skal have fjernstyrede biler, dinosaurer og legetøjsvåben, som de plejer, så er en særlig, mekanisk bamse populær blandt børnene uanset køn. En skidende flamingo, der blev lanceret sidste år.

- Den er rigtig populær, og den blev udsolgt sidste år. I år har vi fået skildpadden, som er akkurat samme koncept bare som en skildpadde.

Sidste år var denne skidende flamingo så populær, den blev udsolgt. I år går det ikke helt lige så stærkt, til gengæld er sortimentet udvidet med en skidende skildpadde. Foto: Thomas Lee Christensen

Den lidt besynderlige flamingo, ”Gotta Go Flamingo”, fungerer på den måde, at man kan fodre den med noget medfølgende sand. Flamingoen synger en sang og i den anden ende kommer der pølser ned i det toilet, man har fyldt vand i. Hvor legetøjsproducenten har fået den idé, melder historien dog ikke noget om.

- Den kan skide, og det synes alle bare er megafedt. Den kan også gentage, hvad man siger til den.