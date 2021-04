Gerningsmand bag omfattende hærværk anholdt: Politiet efterlyser flere skader

AALBORG:Meget tyder på, at Nordjyllands Politi har slået kløerne i gerningsmanden bag længere tids omfattende graffitihærværk i Nørresundby og dele af midtbyen i Aalborg, hvor bygninger, butiksfacader, skilte og skulpturer er blevet overmalet med symboler med satanistiske undertoner.

Efter et tip slog politiet tirsdag formiddag til og anholdt en 40-årig mand fra lokalområdet på hans bopæl. Manden sidder netop nu til afhøring hos politiet i Aalborg, og han er foreløbig sigtet for 14 konkrete tilfælde af groft hærværk.

- På baggrund af oplysninger, vi fik her til morgen (tirsdag, red.) har vi været ude på hans bopæl og ransage, og han blev anholdt kl. 9.38, oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Preben Bang Klitgaard fra Nordjyllands Politi.

Han siger til Nordjyske, at den 40-årige foreløbig er sigtet for de 14 forhold, som der er konkrete anmeldelser om. Alt tyder dog på, at hærværket er langt mere omfattende, og Preben Bang Klitgaard opfordrer derfor borgere, der har været udsat for netop den type hærværk, som den 40-årige mistænkes for, til at kontakte politiet på telefon 114.

- Jeg er ret overbevist om, at der er mange flere forhold, vi ikke har kendskab til, og at der er mange, der ikke har gjort noget ved det. Det er dem, vi nu rækker ud til nu, men folk skal kun ringe, hvis de ikke har anmeldt det i forvejen, siger politikommissæren.

Den 40-årige, der har oversmurt dele af Nørresundby og Aalborg centrum med graffiti af typen "666", "Dizzy" eller pentagrammer, er sigtet for at overtræde straffelovens § 291, stk. 2, der omhandler hærværk af betydeligt omfang og af mere systematisk karakter.

Efter afhøringen vil politiets jurister tage stilling til en eventuel opretholdelse af anholdelsen, oplyser Nordjyllands Politi.

Hvad er en mulig konsekvens for den mand, I har anholdt, hvis han bliver fundet skyldig i det her?

- Når han er sigtet efter den paragraf, der er tale om, så kan fængselsstraf ikke udelukkes, hvis han bliver dømt. Dertil kommer hele spørgsmålet om erstatningskrav, som vi skal bruge den kommende tid på at udrede, oplyser Preben Bang Klitgaard.

Jagten på hærværksmanden tog fart, efter at Nordjyske 26. marts bragte historien om, at Liza Winther, ejendomsadministrator i Kontoret9000 i Aalborg, var så træt af det omfattende graffitisvineri, at hun udsatte en dusør på 1000 kr. til den, der kunne lede politiet på sporet af gerningsmanden.

Det udløste en lang række henvendelser, som Liza Winther har givet videre til politiet. Hun modtager nyheden om anholdelsen med tilfredshed.

-Det er meget positivt. Masser af folk har hjulpet og bidraget, og at der efter så kort tid er foretaget en anholdelse er meget positivt. Det er virkelig en succeshistorie, siger Liza Winther.

Dusøren har hun endnu ikke udbetalt.

- Når der ikke er nogen, der er dømt endnu, så er det svært. Jeg ved ikke, hvem det er, de har anholdt, men hvis det lykkes at få en dømt i sagen, så bliver det spændende at se, om det passer med en af de ledetråde, vi har fået, for så skal dusøren selvfølgelig udbetales, garanterer Liza Winther.

Hun håber, at tirsdagens anholdelse sætter en effektiv stopper for graffitibølgen.

- Der skal ikke udstilles nogen, og jeg råbte ikke op for at skabe en lynchstemning. Og hvis der er tale om en person, der skal have hjælp, for at det stopper, så er det også godt nok i min optik. Bare det stopper, siger Liza Winther.

11



















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her kan du læse den første historie, Nordjyske skrev om graffitihærværket: