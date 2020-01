Lejerene skal fortsat sorteres: Ghettoliste truer Grønneparken

Grønneparken på Sebbersundvej i Aalborg Øst slap fri af ghettolisten i 2016. Nu har Alabu Bolig set sig nødsaget til at forlænge ordningen ”kombineret udlejning” for at undgå, at boligafdelingen igen havner på listen. $ID/NormalParagraphStyle:Foto: Claus Søndberg Foto: Claus Søndberg