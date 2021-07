Udslip uskadeliggjort med 8000 liter vand

Opdateret kl. 11.40 med citater fra beredskabet og virksomheden

AALBORG:Ifølge udviklingsdirektør Morten Hougaard Sørensen fra virksomheden SerEnergy på Lyngvej 8 i Aalborg er der allerede kontrol over det udslip, som Nordjyllands Beredskab mandag formiddag kl. 10.02 rykkede ud til efter en alarm til 112.

De første meldinger lød på et større kemikalieudslip på virksomheden, der udvikler og producerer metanol-baserede brændselsceller.

Ifølge Morten Hougaard Sørensen var der tale om et udslip på 300 liter metanol - eller træsprit - som løb ud og ned i kloaken efter nogle forsøg på et testanlæg.

- Metanol i meget høje koncentrationer slår dyr og planteliv ihjel, men hvis man fortynder det, så bliver det til gengæld til et næringsstof. Vi ringede 112, fordi det er det, man skal gøre. Brandvæsnet kunne hurtigt konstatere, at der ikke var fare for mennesker. Det alvorlige bestod i, at det var løbet ned i vores kloaksystem. Beredskabet kom så med en tankvogn, hvorfra de tømte 8000 liter vand ned i kloaksystemet for at fortynde det (metanolen, red.), fortæller Morten Hougaard Sørensen.

Han oplyser, at miljøvagten ved Aalborg Kommune efterfølgende har været ude og fastlå, at udslippet ikke udgør en fare for miljøet.

- Det var også, hvad vi forventede, at de ville sige, konstaterer udviklingsdirektøren.

Klavs Bojsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, bekræfter, at udslippet er under kontrol uden konsekvenser for mennesker og miljø.

- Det var ikke så voldsomt, som vi troede. Det havde været noget andet, hvis udslippet havde været på land og ikke var røget i kloaken. Så havde det taget længere tid. Nu kunne vi løse det ved at spule kloaken med 8000 liter vand, så det har vi gjort, siger indsatslederen.

SerEnergy A/S har hovedsæde i Aalborg og udvikler og producerer metanol-baserede brændselsceller. SerEnergy leverer strøm- og nødstrøm-løsninger i telekommunikation, forsyning og industri. Firmaet er ejet af tyske fischer-Group koncern, som har 2800 ansatte på verdensplan.