Giganiske kødannelser efter megafyrværkeri

AALBORG: Med mange tusinde mennesker på Aalborg Havn fredag aften til Danmarkshistoriens største fyrværkeri, så var det nærmest uundgåeligt, at det ville føre til noget nær trafikkaos, når de tusindvis af tilskuere skulle hjem efter at have set fyrværkeri fra Limfjordsbroen.

- Vi blev faktisk ringet op af temmelig mange utilfredse bilister - blandt andet fra parkeringshusene i midtbyen. Bilisterne var utilfredse med, at de ikke kunne komme ud. Men vi kunne bare sige, at det kræver tålmodighed at afvikle så store trafikmængder, som tilfældet var fredag aften. Vi kunne ikke gøre noget - andet end at opfordre folk til at udvise tålmodighed, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Fyrværkeriet startede ret præcist klokken 23.15 og varede lige omkring 20 minutter. Derefter skulle folk til deres biler, før trafikpropperne opstod.

Det var støst trængsel fra klokken cirka 23.30 og fremefter.

- Det varede vel et par timer, før trafikken var på det normale igen i midtbyen, vurderer vagtchefen.

Han oplyser, at politiet ikke har registreret uheld med personskade i forbindelse med de voldsomme trafikmængder.