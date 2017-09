Gigantisk kunstværk får millionstøtte

AALBORG: En væsentlig del af omdannelsen af Aalborgs gamle spritfabrikker er den gigantiske kunstinstallation Cloud City.

Initiativtager Martin Nielsen har allerede haft succes med at indsamle de afgørende 100 millioner kroner til projektet. Dog strømmer det fortsat ind med støttekroner.

Af en pressemeddelelse mandag formiddag fremgår det, at Augustinus Fonden og Wagner Ejendomme kommer med sammenlagt 9,5 millioner kroner.

Augustinus Fonden begrunder sin støtte på 7,5 millioner med, at Cloud City ses som et internationalt trækplaster, der sætter Aalborg, Nordjylland og resten af Danmark på verdenskortet. Kunstværket udføres af Tomás Saraceno.

- Saraceno er en af den internationale samtidskunsts mest toneangivende kunstnere. Cloud City er et markant kunstværk, som vil give publikum mulighed for selv at bevæge sig rundt inde i værket og kan bidrage til at flytte grænserne for den måde, vi oplever kunst på i dag. Det vil givet også blive et varigt ikon for Aalborg, siger Frank Rechendorff Møller, der er direktør i Augustinus Fonden.

Illustration: Cloud City

Wagner Ejendomme taler om stolthed ved at være en del af "Aalborgs nye vartegn":

- Selvom Cloud City er et utrolig ambitiøst projekt, er vi ikke i tvivl om, at Aalborg fortjener kunst i ultimativ særklasse, siger Trine Wagner. Ud af de 100 millioner, som allerede er indsamlet til Cloud City, udgør Aalborg Kommunes bidrag på 25 millioner kr. et fleksibelt beløb, der enten kan bruges til etableringen af artcentret MonAA, kunstværket eller et miks af begge.

Det er en stolt initiativtager, der ser pengene trille ind:

- Hver og én donation betyder alverden for os, når vi har et mål om at forvandle spritgrunden for godt 500 millioner kroner. Vi er derfor meget taknemmelige for, at der fortsat er interesse i at støtte op om projektet, siger Martin Nielsen.