Gigantium bliver klar til håndbold

AALBORG: Om mindre end en måned, 16. august, spiller Aalborg Håndbold som planlagt på sin hjemmebane i Gigantium mod THW Kiel.

Det ligger fast efter et møde i Gigantium tirsdag med forsikringsselskabet.

Den store hal i kultur- og idrætscenteret brændte for to uger siden 5. juli.

Allerede torsdag går håndværkere i gang med at bygge en skillevæg, der skal adskille den del af den store hal, der har taget skade fra selve håndboldbanen og tribunerne, som ikke har taget større skade. Rengøringsfolk er i gang med at tørre alt af fra top til gulv, men ellers er den del af hallen intakt.

- Efter at have været i dialog med rådgivere ser det ud til, at den store hal står klar til at blive brugt allerede fra 16. august, fordi vi etablerer en midlertidig mur inde i hallen. Det ser ud som om alle de aktiviteter, vi har planlagt også kan afvikles fuldt ud, så det er rigtig dejligt, siger sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune, Mads Duedahl (V).

Foto: Jesper Thomasen

Det betyder, at også Aalborg Universitet kan holde sin store fest 1. september for de nye studerende i Gigantium, som de plejer - dog i år med lidt mindre plads til de største arrangementer.

- Vi må prøve at finde nogle modeller der passer, så det kan lykkes for alle folk.

- Vi er i dialog med alle de arrangementer, der skulle afholdes derude. Det ser ud til at vi kan holde alle sammen, indenfor de rammer der måtte være. Hallens størrelse bliver selvfølgelig lidt mindre til de største arrangementer.

Rådmanden er stolt af, at det er lykkedes at få en hurtig løsning.

- Der har været damp på kedlerne. Stor ros til alle. Det har været et stort stykke arbejde med mange dygtige medarbejdere, der har arbejdet meget tæt sammen med forsikringsselskabet og rådgiverne, siger han.

Renoveringen betales af Gigantium´ s forsikringsselskab, dog er der en selvrisiko på 100.000 kroner.