Gigantium-brand: Lang efterslukning

AALBORG: Storbranden i Gigantium i Aalborg er nu slukket, men der er stadig en del efterslukning. Først i løbet af torsdagen vil man have det fulde overblik over skaderne.

Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, klokken 17.

Branden brød ud omkring klokken 11.30, og først omkring klokken 14 fik de mange brandfolk fra Nordjyllands Beredskab kontrol over flammerne, der åd sig igennem gavlen i den sydlige ende af storhallen.

Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Aalborg, Anders Brosbøl, fortæller, at ilden opstod i den sydlige gavl af bygningen, men at branden nåede at brede sig ind i bygningen.

Det lykkedes dog at begrænse skaderne til storhallen, oplyser indsatslederen.

Gigantium i Aalborg i flammer. Foto: Henrik Bo

Anders Brosbøl betegner branden som alvorlig, og der er sket store skader. Der er både sket alvorlig bygningsskade på grund af flammerne, men også de haller, der ikke har været ild i, er kraftigt røg og vandskadede.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne, men en hjælperøgdykker blev bragt til sygehuset til observation for røgforgiftning.

- Men hun er allerede ude og kommer herud igen. Hun er ved godt mod og har det godt, siger Anders Brosbøl til Ritzau.

- Hun har i øvrigt lavet en rigtig flot første indsats med at forsøge at få branden under kontrol og få alarmeret os i tide, så vi kunne komme ud og lave en massiv indsats fra starten af, tilføjer han.

Fem slukningstog fra adskillige stationer i Nordjylland deltager i slukningsarbejdet, som endnu vil vare mange timer. Beredskabsstyrelsen Nordjylland bidrager også med mandskab samt en redningskran.

Brandårsag ukendt

Vicepolitiinspektør Ole Juul Schmidt fra Nordjyllands Politi oplyser, at ildens arnested er på udvendig side af bygningen i den sydlige gavl, men at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om brandårsagen.

Politiets teknikere er allerede på stedet og skal undersøge brandårsagen nærmere, når det er muligt at komme til arnestedet.