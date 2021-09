Gigantium har fået vokseværk

AALBORG:Gigantium lever nu endnu mere op til dets navn.

Kultur- og idrætscentret i Aalborg Øst blev torsdag officielt udvidet med to nye haller, nye fitnessslokaler og nyt aktivt ankomstområde mod syd.

- Jeg er utroligt glad for, at vi i dag endnu en gang kan udvide Gigantium. Over årene er Gigantium nærmest blevet et billede på Aalborgs generelle store udvikling. Først udvidelse med isarenaen, senere svømmehal og atletikhal og nu to haller mere med mangeartede funktioner. Det er et billede på, hvor meget idræt og kultur er en del af Aalborgs dna, siger borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup- Larsen (S) i en pressemeddelelse.

Gigantium bliver udvidet med 4000 kvadratmeter, så totalen nu er oppe på 42.000 kvadratmeter. Udvidelse består i to nye multifunktionelle haller, et nyt cardio- og styrketræningslokale samt mødelokaler og seminarrum.

- Det nye Gigantium er en unik idrætsfacilitet i Danmark, som huser alt lige fra idrætsmæssig udvikling og foreningsliv, til fantastiske sports- og kulturevents på allerhøjeste niveau - det skal vi være stolte af. Denne udvidelse er bevis for vores jagt på hele tiden at forbedre og udvikle faciliteterne for Aalborgs rige idræts- og fritidsliv, siger rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mads Duedahl.

Forside for kollektiv trafik

Når plusbussen står færdig, kommer den til at køre lige til Gigantiums dør. I den forbindelse er der etableret en ny ankomstplads med mange spændende tilbud og funktioner.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, glæder sig over åbningen af det nye byrum.

- Hvad der før var en bagside af Gigantium er nu blevet en forside for den kollektive trafik. Pladsen er gået fra at være en grå og trist baggård med vareindlevering til en spændende stationsforplads med plads til liv, leg, fysisk udfoldelse, fællesskab og at være sammen - og hvor man nemt kan komme til og fra med Plusbussen eller den nye supercykelsti, siger han.