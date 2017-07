Gigantium i flammer: Branden er under kontrol

AALBORG: Onsdag klokken 11.25 indgik der anmeldelse om brand i Gigantium i Aalborg. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter, og fra bygningen ses tydeligt sort røg stige op.

- Vi har nu branden under kontrol, men det brænder stadig, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Han oplyser, at det er for tidlig at sige, om branden er startet inde eller ude. Sikkert er det dog, at det er den store hals sydlige ende, der er svært skadet.

- Den sydlige del af hallen er brændt væk. Det brænder også inde i hallen, men kun i den sydlige del af den, tilføjer han.

Foto: Henrik Bo

Der er kommet en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi, som beder alle personer i området gå indendørs. Alle bedes lukke døre og vinduer samt standse ventilationsanlæg.

Desuden bedes man fjerne sig fra områder mod vindretningen.

Foto: Henrik Bo

Politiets indsatsleder på stedet fortæller, at det er for tidligt at sige noget om årsagen til branden, og at ingen personer på noget tidspunkt har været i fare.

Foto: Henrik Bo

Randi Bech Larsen var gæst i svømmehallen, da gæsterne blev bedt om at forlade hallen.

- De sagde over højtalerne, at situationen var kritisk, og at vi skulle benytte nærmeste nødudgang. Folk gik ud i omklædningsrummet, og der kunne vi lugte røg, fortæller hun.

Da gik det op for gæsterne, at situationen var alvorlig.

- Derefter gik vi ud. Der var ingen panik, tilføjer hun.

Foto: Henrik Bo

Nordjyllands Politi oplyser, at buslinjer i området er omlagt.

Desuden at alle tilstedeværende i Gigantium er evakueret.

En enkelt af de ansatte i Gigantium er dog, ifølge direktør for Gigantium, Jørgen Smed, kørt til observation for røgforgiftning. Desuden oplyser beredskabet, at det også gælder en brandmand.

Klokken 14 blev det oplyst, at der stadig ikke er en tidshorisont på slukningen af branden, men at brandvæsnet forventer en langvarende indsats på stedet.

OPDATERES