Gigtpatienter har større risiko for at blive indlagt med coronavirus

NORDJYLLAND:Antallet af danskere med corona er stigende i øjeblikket, og mange skal passe ekstra meget på. Det er eksempelvis ældre og lungepatienter - men nu viser et nyt dansk studie, at også gigtpatienter skal tage ekstra meget vare på sig selv og gøre alt for at undgå sygdommen.

For har man gigt, er risikoen for at blive så syg med COVID-19, at man får brug for at komme på hospitalet, markant forøget. Det viser resultaterne af et helt nyt, stort dansk studie.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Bag undersøgelsen står en forskergruppe fra Reumatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital og Reumatologisk Afdeling på Rigshospitalet. Gruppen har undersøgt risikoen for at blive indlagt med COVID-19 blandt patienter med leddegigt, bindevævssygdomme og vaskulitis.

- Risikoen er markant forøget, hvis man har nogle af disse sygdomme. Vores studie viser, at patienter som lider af inflammatoriske gigtsygdomme, må kategoriseres som nogle, der er i risiko for at få et alvorligt forløb af COVID-19, fortæller leder af studiet, professor Lene Dreyer, i pressemeddelelsen.

Når vaccinen kommer

I studiet har forskerne sammenholdt data fra 58.000 patienter med inflammatorisk gigtsygdom med data fra 4,5 millioner personer fra generelbefolkningen. Og helt overordnet set havde gigtpatienterne 46 procent øget risiko for at blive indlagt med covid-19.

Man har ikke tidligere ment, at gigtpatienter var i særlig risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, men den antagelse maner studiet altså til jorden, mener Lene Dreyer.

Hun fremhæver, at man bør overveje, om ikke gigtpatienterne skal være blandt de første, når en vaccine tages i brug.

Så meget større er risikoen Overordnet set havde gigtpatienterne 46 procents øget risiko for at blive indlagt med covid-19. For leddegigtpatienter (29.440 patienter), patienter med bindevævssygdom (6.677 patienter) og patienter med vaskulitis (4.072 patienter) var risikoen henholdsvis 72, 38 og 82 procent forøget. Forskerne har taget højde for betydningen af alder, køn og eventuelle andre sygdomme som lunge-, hjertekar- og kræftsygdomme. VIS MERE

- Studiet viser, at inflammatoriske gigtpatienter udgør en risikogruppe for covid-19 indlæggelse - også når vi ser bort fra, at denne gruppe af patienter ofte lider af andre sygdomme, som også er vist at være risikofaktorer for et alvorligt covid-19 forløb. Det bør derfor nøje overvejes, om de ikke kandiderer til at være blandt nogle af de første til at modtage vaccinen, siger Lene Dreyer, der desuden er formand for Gigtforeningens Forskningsråd.

Blandt patienter med inflammatoriske gigtsygdomme viser undersøgelsen, at det kun er gruppen med rygsøjlegigt og psoriasisgigt, som ikke er i øget risiko for indlæggelse med covid-19.

Alvorligere sygeforløb

Undersøgelsen bygger på data fra perioden marts til midten af august 2020, hvor epidemien var mindre udbredt i Danmark. Selvom datagrundlaget er mindre, tyder noget på, at gigtpatienter også risikerer et alvorligere sygdomsforløb, når først de er indlagt:

- Vi kan se, at indlagte med COVID-19, som også har leddegigt, havde tegn til en øget risiko for at få et alvorligt COVID-19 forløb i form af indlæggelse på en intensivafdeling, et stort iltbehov eller død som følge af COVID-19. Det er dog vigtigt at understrege, at denne del af undersøgelsen beror på et meget lille talmateriale og derfor er forbundet med statistisk usikkerhed, siger Lene Dreyer.

Forskergruppen har også undersøgt, om der var forskel i indlæggelsesrisikoen hos leddegigtpatienter behandlet med TNF-hæmmere, hydroxyklorokin og binyrebarkhormon og de, der ikke var behandlet med disse lægemidler, og det viste sig ikke at være tilfældet.

Studiet er gennemført i samarbejde med post.doc. René Cordtz samt post.doc. Jesper Lindhardsen fra Reumatologisk Afdeling på Rigshospitalet.