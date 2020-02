Gik amok med smørkniv på kæreste i Dalle Valle: Sigtet for flere voldelige overfald på samlever

AALBORG:En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for tre voldelige overfald på sin samlever. Det mest voldsomme overfald skete fredag på restaurant Dalle Valle i Friis for øjnene af flere restaurantsgæster.

Den 31-årige og hans 33-årige samlever var ude at spise på Dalle Valle, og omkring klokken 17.15 gik manden pludselig amok.

Ifølge sigtelsen slog han kæresten flere gange i hovedet og på kroppen med knytnæve og muligvis en stol, hvorefter han med en smørkniv snittede kvinden flere gange i ansigtet og på kroppen, mens han råbte: Jeg slår dig ihjel".

Det fortæller anklager Sofie Stokholm.

Forsøgte at begå selvmord

Gæster på restauranten fik manden overmandet og tilbageholdt, indtil politiet kom og fik ham anholdt.

Den 31-årig fik lov at overnatte i Aalborg Arrest, inden han lørdag skulle have været fremstillet i et grundlovsforhør.

Men lørdag morgen havde den 31-årige forsøgt at begå selvmord i arresten, og han blev indlagt på Aalborg Universitetshospital. Han blev derfor i første omgang fængslet in absentia.

Mandag blev den 31-årige så udskrevet fra sygehuset, og derfor blev han fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Flere sigtelser for vold mod samlever

Og udover sigtelsen for grov vold og trusler efter dramaet på Dalle Valle, så blev den 31-årige også præsenteret for yderligere to sigtelser under grundlovsforhøret.

Den ene sigtelse er også for grov vold og trulser mod samleveren, der skulle være sket dagen inden voldsepisoden på Dalle Valle. Her skulle han have grebet fat om kærestens hals og holdt en kniv frem mod hende og sagt: "Jeg slår dig ihjel", fortæller Sofie Stokholm.

Endelig er den 31-årige sigtet for simpel vold mod samleveren omkring årsskiftet, hvor han skulle have slået hende i hovedet og på kroppen med knytnæveslag.

Den 31-årige nægtede alt under grundlovsforhøret.