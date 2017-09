Gitte blev svigtet af mændene

AALBORG: En storsmilende Gitte Ellegaard fra Århus tager imod med et varmt "velkommen", da de første dukker op til den ny fredagsbar for singler i Aalborg. ’Minglrs FredagBar’, som hun kalder det ny mødested, holder til i kælderen hos The Irish House. Det er premiereaftenen, og billetsalget er gået nogenlunde i betragtning af, at det er første gang.

Men mændene har svigtet Gitte.

Kun 16 mænd

- Der er 80 billetter - 40 til mænd og 40 til kvinder. De 40 billetter til kvinderne blev hurtigt solgt. Men der er kun solgt 16 billetter til mænd, fortæller hun.

- Men det får mig nu ikke til at give op. Det er den første fredagsbar. Mændene skal nok lige finde ud af, at stedet eksisterer, siger Mette Ellegaard.

Hun tilføjer, at der i Danmark er 1,6 mio. singler, så der er kunder nok til et fredagstræf.

Hun er en erfaren singlefestarrangør. I syv år har hun holdt nytårsfest for 500 singler i Århus, og hun har allerede gang i en fredagsbar for singler i Århus.

Nu kommer Aalborg, Odense og Herning også med.

Ikke som et enkebal

- Nej, det her er ikke det samme som et enkebal, lyder det fra Mette Ellegaard.

- Jeg er sønderjyde og kender godt de store og meget populære enkeballer. Men for mig er enkeballer noget for især ældre folk. Jeg vil jo gerne have, at de 30-40 årige også kommer og deltager, siger hun.

- Og nej, jeg skal ikke opfattes som en Kirsten Giftekniv. Det her er ikke et kødmarked, men et sted, hvor man kan etablere nye relationer og blive en del af et netværk, fortæller Gitte Ellegaard, som har en drøm om at kunne gøre det til et levebrød at være singlefestarrangør.

- Jeg er meget optaget af at få folk til at mødes, siger hun.

Næste ’Minglrs FredagsBar’ i Aalborg er 20. oktober.