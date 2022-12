Giv en sten og vær med til at forbedre det marine liv

AALBORG:Fremover kan både entreprenører, landmænd og private hjælpe med at forbedre biodiversiteten i Limfjorden. Limfjordsrådets sekretariat og Aalborg Kommune indsamler nemlig sten til et projekt, der skal genskabe de stenrev, der er forsvundet fra fjorden.

- Stenrevene er som oaser og udgør fundamentet for meget af det marine liv. For eksempel sætter tang ikke rødder på fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel, forklarer projektleder Klavs Frederiksen.

De mange sten, der tidligere lå på bunden af Limfjorden, er blandt andet blevet opfisket og benyttet til anlægsarbejder. Og selvom det er forbudt i dag, mangler der stadig stenrev, og det har fået Limfjordsrådets sekretariat til at tænke kreativt og oprette en stenbank, som landmænd, entreprenører og andre kan donere overskudssten til.

- Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. Derfor har vi spurgt landmænd og entreprenører i nærområdet, om de vil donere deres overskudssten til en stenbank, og det har givet pote, fortæller Klavs Frederiksen.

Sten er meget vigtige for fjordens økologiske tilstand. Blandt andet fordi, der gror tang på dem. Foto: Aalborg Kommune

For eksempel har landboforeningerne Agri Nord og LandboNord netop søsat en kampagne, hvor lokale landmænd kan donere marksten, og Aalborg Kommunes egen entreprenørafdeling og flere private entreprenørfirmaer vil også donere overskudssten fra udstykninger af boliggrunde, vejprojekter og nye byggerier. Fra RGS Nordic har projektet allerede fået 200 kubikmeter sten, og det forventes, at overskudssten fra Nyt Aalborg Universitetshospital ligeledes kan doneres til den ny stenbank.

Har man sten til overs i haven eller lignende kan private også være med. Det sker til foråret, hvor det som en forsøgsordning bliver muligt at aflevere sten på udvalgte genbrugspladser.

Når stenbanken er fyldt, begynder selve udlægningen i fjorden. Placering og etablering af stenrev sker sammen med frivillige kysthjælpere, som lystfiskeren Frederik Svendsen fra Nibe, der allerede har været med til at udpege området øst og vest for Aalborg, hvor forholdene er egnede til udlægning af sten.

- De gode fiskebestande i Limfjorden kommer kun igen, hvis vi selv gør noget. Og udlægning af sten er noget konkret, vi som brugere af fjorden kan hjælpe med. Jeg håber derfor, de nye stenrev får en hurtig og positiv effekt på Limfjorden med synlige resultater for vandmiljøet, siger han.

Indsamlingen af sten og etablering af stenrev ved Aalborg er finansieret af Aalborg Kommune og bliver koordineret af Limfjordsrådets Sekretariat. Samtidig er indsatsen en del af Danmarks Sportsfiskerforbunds landsdækkende projekt "Kysthjælper - vi giver havet en hånd". Formålet med projektet er at skabe et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære områder, hvor frivillige deltager i den marine naturgenopretning, og vil man donere sten, kan man derfor kontakte Limfjordsrådets Sekretariat.