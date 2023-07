Giv os modige politikere - inden det er for sent

KLIMA:I teaterstykket "En folkefjende" af Henrik Ibsen opdager den lokale læge, at byens stolthed, badeanstalten, er stærkt forurenet af affald fra det lokale garveri, som ejes af mægtige og indflydelsesrige personer i byen.

I stykket får vi indblik i, hvordan videnskabelige sandheder støder imod økonomiske interesser, hvordan folket frygter de omkostninger, der er forbundet med at fjerne de farer, som videnskaben afslører, og hvordan journalisternes hensyn til deres læsere og egne ønsker om promotion får dem til at ændre holdning. Lægen, videnskabens stemme, bliver stemplet som ”en fjende af folket.”

Vi ser i dag de samme konflikter udspille sig foran os. Mægtige og indflydelsesrige grupper af lobbyister er i stand til at påvirke politikerne til at benægte og relativere indlysende videnskabelige sandheder.

De puster til folks angst for de omkostninger, som er forbundet med at løse klimaproblemerne og standse den massive udslettelse af dyrelivet i havet og på land.

Det er velkendt, at de indre farvande, åerne, fjordene og søerne er plaget af iltsvind. Fisk, planter og muslinger dør, og den mangfoldighed af arter, der eksisterede før i tiden, er forsvundet. Dette bekræftes af havbiologer og lystfiskere fra Vejle Kommune, som har dokumenteret udslettelsen af livet i fjorden.

"Der er ingenting tilbage", siger Benny Villadsen, medlem af amatørfiskerforeningen: "I gamle dage kunne man, hvis man havde en god dag, fange 100 skrubber i tre garn. Nu kan vi fange tre skrubber i 100 garn. Nu fanger du intet. Fjorden er død".

I Limfjorden og andre indre farvande møder vi en lignende situation.

Heidemann Lassen, som er pensioneret biolog og bor et par hundrede meter fra Sebbersund og Halkær Bredning, siger: ”Iltsvind er et tilbagevendende problem her, men jeg har aldrig set eller lugtet noget så slemt som i år. Konsekvensen af iltsvindet er, at snegle, muslinger og småfisk er døde, fordi ilten er væk og erstattet af giftig svovlbrinte, der stinker af rådne æg”.

Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert hævder, at ”Iltsvindet er forudsigeligt som amen i kirken”, og at de mange politiske aftaler og vandmiljøplaner, der siden 1987 har pålagt landbruget at dæmpe udvaskningen af næringsstoffer, ikke har dæmpet iltsvindet.

Landbrugets udledning af kvælstof er hovedårsagen til, at vores indre farvande ikke har et mangfoldigt plante-, fiske- og skaldyrsliv. Selv om mængden er blev reduceret, kræves der meget mere, før der igen kommer liv i vores farvande.

Men vejen hertil er ikke let.

Som ovennævnte fiskebiolog påpeger, er landbrugets organisationer sat i verden for at kæmpe for flere næringsstoffer til landbruget, det er deres job. Og indtil nu har vi ikke være vidner til, at et flertal af politikere tør trodse de mægtige landbrugsorganisationer og stille de krav, som er nødvendige for at standse jordens opvarmning og sikre os en natur med biodiversitet. Måske fordi de politikere, som skal træffe de nødvendige afgørelser, så vi kan få et andet forhold til den natur, vi er forbundet med, lægger mere øre til lobbyister fra interesseorganisationer; deres stemmer betyder mere for dem end stemmerne fra den brede befolkning.

Det er velkendt, at politikere ofte ender som ledere af eller lobbyister for landbrugsorganisationer samt finans- og industriverdenen.

Vi bruger landbruget som eksempel, fordi sektoren har en enorm betydning, når det gælder klima og biodiversitet. Vi er det mest intensivt dyrkede land i Europa og landet med den absolut ringeste biodiversitet.

Afgrøderne anvendes hovedsaligt i vores enorme animalske produktion. Dette influerer også på vores vand, hvor der er sprøjtegiftrester i syv ud af ti undersøgte prøver af grundvandet. Også dyrevelfærden har det skidt: 29.514 pattegrise dør hver dag i de danske stalde af kulde, sult eller, fordi de bliver mast ihjel. Og dødeligheden blandt søer er næsten det tredobbelte af, hvad den var for 25 år siden.

Vores ønske er ikke at afvikle landbruget, sådan som andre produktionsbrancher er blevet afviklet før i tiden (skibsværfter, tekstil- og sko industri), men at udvikle dets potentialer, når det gælder produktion af fødevarer til mennesker.

Vi ønsker en udvikling frem mod bedre dyrevelfærd og etablering af naturområder, der gør det muligt at genskabe mangfoldigheden af insekter, planter, træer og vilde dyr. Her i Danmark har vi haft en tradition for at spise bælgfrugter, især gule ærter, som kan genopdyrkes, og desuden dyrkes allerede quinoa. Et øget fokus på planteføde kan gøre os mere uafhængige af den ekstreme kødproduktion med alle dens negative følger for naturen.

Vi skal sætte spørgsmålstegn ved den menneskecentrerede ideologi, som gør at vi som nye guder bestemmer, hvilke dyr der skal have et lidelsesfuldt liv og slagtes og hvilke der skal være kæledyr og elskes, forkæles og plejes. En ideologi, hvor det eneste, der tæller, er menneskets behov og interesser, som om det er guddommelige love der giver os ret til at udrydde de skove, som i årtusinder har været levesteder for insekter, fugle og dyr til at og udslette livet i havet, søerne og åerne.

Her i Danmark er der mange politikere og interessegrupper, som ikke tager klima- og biodiversitetskrisen alvorligt.

Vi ønsker modige og indsigtsfulde politikere, som ikke ignorerer, men lytter til videnskabens stemmer. Ibsens by havde sit forurenende garveri; her i Aalborg skal vi påduttes en Egholm-motorvej, som smadrer uoprettelige naturværdier, truer med støj og mere forurenet luft, og med drikkevands- og asbestforurening.

Her i Aalborg skal vi påduttes en Egholm-motorvej, som smadrer uoprettelige naturværdier, truer med støj og mere forurenet luft, og med drikkevands- og asbestforurening

I juni var der forberedelse til dette års COP 28. FNs generalsekretær Antonio Guterres afsluttede med denne opsang. ”Jeg kan konstatere, at der mangler ambitioner, støtte og tillid. Den kollektive indsats er ynkelig – vi er på vej imod katastrofen, men alt for mange satser på ønsketænkning, usikre teknologier og mirakelløsninger. Det er på tide at vågne op.”

Vi skal sikre økonomisk vækst, arbejdsudbud, udvikling, undgå tab af arbejdspladser og undgå lækage. Vi er verdens bedste fødevareproducent. Danmark er et foregangsland -dette er blot et lille udsnit af de floskler, som slynges efter vor tids ”Folkefjende”, når han som en nutidig Henrik Ibsen langer ud efter hykleri, magtbegær og økonomisk grådighed.



Indlægget er indsendt af medlemmer af læsegruppen, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Aalborg: Ingerid Cristoffanini, Pablo Cristoffanini, Lene Hornbek Eriksen, Anna Marie Gregersen, Elena Smith og Villy Outzen.