Giver politiet udfordringer: Flere snyder med corona-regler i Jomfru Ane Gade

AALBORG:En af de store fordele ved Jomfru Ane Gade er, at diskotekerne ligger så tæt, at det er nemt at gå fra et sted til et andet, hvis man leder efter bedre stemning, god musik eller en bedre plads i baren.

Men med de nye corona-restriktioner er der sat en stopper for den mulighed, i hvert fald efter klokken 23 hvor diskotekerne ikke må lukke nye gæster ind.

Det har flere gæster dog fundet en måde at omgå, og det giver politiet en del udfodringer, skriver de i en pressemeddelelse.

- Det volder os lidt udfordringer i øjeblikket, at nogle gæster forsøger at bøje reglerne, når det gælder restaurationernes åbningstider, siger politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Han forklarer, at flere gæster "shopper rundt" og besøger flere steder inden klokken 23. Hvert sted får de et stempel, som de så udnytter til fortsat at besøge forskellige diskoteker efter klokken 23.

Politiet er opmærksomme på, at det kan være svært for restauratørerne at håndtere problemet.

- Derfor har vi også tænkt os at være dem meget behjælpelige, siger Ole Kristensen og uddyber:

- Vi er helt sikre på, at alle er bekendt med reglerne, så vi vil kraftigt opfordre til, at man overholder dem. Det er til alles bedste. Og er man det mindste i tvivl om, hvad man må, og hvad man ikke må, så er både vi og restauratørerne klar til at svare.