Gjorde opsigtsvækkende fund i askebæger

KONGERSLEV:I et askebæger uden for Kongerslev Idrætshal har en fuglefamilie slået sig ned.

Og det alternative redested indebærer en vis risiko.

Derfor tog to piger affære, da de opdagede den lille fuglefamilie.

Det fortæller, Vibeke Nørgaard Kjærsgaard fra Juniorklubben i Kongerslev.

Hun fortæller, at børnene løb og spillede bold, da de opdagede fuglene.

- Så blev det opdaget, at fuglene ikke fløj til skraldespanden, som vi troede først, men at de havde bygget rede i askebægeret, skriver hun til Nordjyske.

Og så blev der sat gang i en oplysningskampagne, så fugleungerne ikke risikerede at få et brændende cigaretskod i hovedet.

- To søde piger fra 4. klasse lavede skiltet, og der bliver nu holdt skarpt øje med, at fuglene har det godt.

Der bliver holdt udkig fra askebægeret. Foto: Privatfoto

Et tema i klubben

Juniorklubbens motto er "at gøre godt for andre, gør godt inde i mig", og børnenes ageren i forhold til fuglene passer rigtig godt ind i det arbejde, som de gør i juniorklubben.

- Vi har igennem årene haft mange små og store projekter med netop det tema. Vi har støttet børnehjem i Afrika, hjulpet med at indsamle mad, hygiejneartikler og lagner til Ukraine og lavet små blomsterdekorationer til tidligere misbrugeres bofællesskab i byen, skriver Vibeke Nørgaard Kjærsgaard.

- Og fuglene er jo bare endnu et lille skridt på den vej at lære de unge, at vi passer på hinanden og det omkring os. Både mennesker, natur og dyr.