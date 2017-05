Glæde og guldfest i Gigantium

AALBORG: Normalt er ansigterne lidt anspændte og alvorlige, for det handler om at vinde, og der er altid en kamp mere.

Men mandag eftermiddag var der lutter smil og løssluppenhed, da Aalborg Håndbolds danmarksmestre lod sig hylde - flere af dem måske stadig en anelse påvirkede af nattens fest efter finalesejren i Skjern.

Holdets trofaste fans var mødt talstærkt op til reception i Gigantium, og de bidrog til den gode stemning med masser af klapsalver og grin.

Flere af de nykårede mestre lod sig interviewe på scenen og viste, at de måske har en karriere som stand up-komikere, hvis de skulle blive trætte af håndbold.

Martin Larsen - søn af direktør Jan Larsen - indrømmede, at det kan være en udfordring at arbejde for sin far.

- Nu ser vi jo ikke hinanden hver dag. Men jo, jeg har fået mange svinere. Sådan er det at være søn af min far, sagde Martin Larsen med glimt i øjet.

Fløjspilleren Buster Juul, der stammer fra Skanderborg, mente, at Aalborg er en meget bedre by med meget bedre mennesker - sådan helt generelt, og på spørgsmålet om, hvad Aalborg Håndbold havde af kvaliteter i forhold i konkurrenterne - og som gav nordjysk guld - lød forklaringen fra Arnor Atlason:

- Vi aftalte før sæsonen, at vi skulle være mestre.

Bare sådan.

Så kom direktør Jan Larsen på scenen til stående ovationer - og han lagde ikke skjul på, at målet i den kommende sæson også er guld.

Nu venter der dog først de gyldne Aalborg-drenge en velfortjent sommerferie.