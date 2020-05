Glæde over genåbning: Det skal nok gå, så længe folk overholder spillereglerne

AALBORG:Der var ikke kæmpe kø for at komme ind, da Friis og Salling i Aalborgs centrum åbnede efter to måneders coronalukning. Men der var glæde hos kunderne over, at de nu endelig kunne komme til at handle i deres yndlingsbutikker igen - og der var heller ikke den store frygt for igen at skulle bevæge sig ud i butikkerne igen hos de kunder, som NORDJYSKE fangede på vej ind i shopping-mekkaerne.

Så længe folk overholder retningslinjerne, vasker hænder, spritter af og holder afstand, så skal det nok gå, var den gennemgående holdning. Tilsat en lille undren til sidst, som man kan se og høre i videoen herover.