Glemt mad gjorde Istedgade ekstra hot

AALBORG:Istedgade er et navn, der godt kan give ekstra farve i kinderne, og tirsdag formiddag blev der ekstra hot i Aalborgs version af gadenavnet.

Her måtte en yngre mand tirsdag formiddag en tur på hospitalet til tjek for røgforgiftning, efter at han i morgentimerne glemte, at han var gået i gang med at lave varmt mad i en etageejendom i Istedgade i Aalborgs vestby.

Efter at have tændt op under maden,, forlod han kortvarigt sin lejlighed i stueetagen, og da manden vendte tilbage, var hans lejlighed så fyldt med røg, at han ikke kunne komme ind igen. Derfor blev nødvendigt at tilkalde forstærkning.

Den leverede brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Aalborg.

- Os og røg fra madlavningen var ved at udvikle sig. Men der var ikke åben ild, så vi har bare ventileret lejligheden, og så må skadesservice sørge for at få den gjort ren, oplyser indsatsleder Anders Brosbøl.

Også Nordjyllands Politi havde en patrulje på stedet, og de havde også en snak med lejlighedens beboer.

- Han er blevet sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven, oplyser vagtchef Mads Hessellund.