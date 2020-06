Global reaktion rammer Nytorv i Aalborg

AALBORG:Med udsigt til noget af det mest ærkeamerikanske på dansk grund, burgerkæden McDonald's, blev Nytorv i hjertet af Aalborg tirsdag aften trukket ind i sorte amerikanerens kamp mod politivold.

Det er gået de færrestes opmærksomhed forbi, at USA i øjeblikket bløder under voldsomme uroligheder, som er eksploderet i flere af landets største byer i kølvandet på, at afroamerikaneren George Floyd døde under en voldsom anholdelse i Minneapolis, Minnesota 25. maj.

De seneste dage har urolighederne ført en global støtteaktion med sig for afroamerikanernes kamp mod politivold og systematisk undertrykkelse. Det er sket med demonstrationer flere steder og ikke mindst på sociale medier, hvor hasttagget #blacklivesmatter trender stort.

Foto: SUF Aalborg

Tirsdag aften dukkede det op på et stort banner på nogle metalafskærminger i forbindelse med noget vejarbejde på Nytorv. Bag opsætningen står Socialistisk Ungdomsfront (SUF) Aalborg.

- For at minde aalborgenserne om at vi alle har et ansvar for at sige fra over for racisme og politibrutalitet, hedder det i en pressemeddelelse fra SUF Aalborg, der betegner sig selv som antiracister.

SUF Aalborg medgiver, at der er langt fra Minneapolis til hverdagen i Aalborg.

- Det vigtigt at vise international solidaritet med den bevægelse, der lige nu kæmper for helt basale menneskerettigheder. Alle fortjener et liv fri fra diskrimination, og hvor man ikke skal frygte for sit liv, hedder det i pressemeddelelsen fra SUF Aalborg.