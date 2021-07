Gløder fra mejetærsker tændte brand i mark - flere gange

GISTRUP:Gløder, der var opstået i nogle halmkager inde i en mejetærsker, var lørdag eftermiddag årsag til hele tre alarmopkald til Nordjyllands Beredskab.

Første opkald kom klokken 13.14. Meldingen lød på naturbrand på en mark mellem to ejendomme på Hadsund Landevej nummer 440 og 450 syd for Gistrup, oplyser indsatsleder Bent Tindahl Pedersen. Nordjyllands Beredskab.

Her var der i første omgang kun tale om et ganske lille areal af marken, der var i brand.

Siden kom der med under et minuts mellemrum yderligere to alarmopkald til beredskabet. Det skete 14.56 og 14.57.

Denne gang var der ild i et lidt større areal af marken.

- Men landmænd er generelt hurtige til at handle, når der opstår den slags situationer. Så kører de brandbælkter med harver og kan ofte begrænse brandet på den måde, forklarer indsatslederen.

Så heller ikke denne gang var der meget at lave for de fire brandmænd i to køretøjer og indsatslederen.

- Men vi bruger noget tid på at finde frem til de ulmende halmkager inde i selve mejetærskeren, så vi kan få dem slukket, så der ikke bliver antændt nye markbrande, forklarer Bent Pedersen.

- Samtidig repræsenterer en mejetærsker jo en værdi som et mellemstort parcelhus, så derfor bruger vi lidt tid på at sikre, at mejetærskeren ikke går tabt i branden. Men sådan en mejetræsker er jo et kompliceret stykke maskineri, så derfor kan det være svært at finde nøjagtig, hvor der ligger gløder og ulmer inde i maskinen, så det tager lidt tid, lyder det fra indsatslederen.