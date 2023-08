Gnavpotten kom med egnssange og røverhistorier fra en svunden tid

KONCERT

Allan Olsen



På festivaler kan festen ikke køre på fuld damp hele tiden. Selvom folket i øjeblikket i konsekvensberegningens mangelfulde og berusede øjeblik ikke altid er enige.

Så tempoet kom i den grad ned, efter det lokale Springbræt Band havde leveret en farverig og eksplosiv koncert fuld af covernumre, som de begyndende branderter kunne skråle med på.

Som en denimklædt ensom spillemandsmajestæt stod han der flankeret af sine tre guitarer og en dram, og leverede de sange, der har gjort ham til en tvær folkehelt i denne del af landet.

Han lefler ikke for nogen. Heller ikke for tidsånden. Så vi fik kun håndspillede numre, ikke andet, intet glitter, ikke lysende indpakningspapir. Nej, de samme historier om taberens sønner Jeppe, Jens og Knud, vi alle fra Frederikshavn til Brønderslev kender til og er vokset op med.

Det er charmerende og identificerbart. Man fristes til at sige, det er perler for svin i denne her del af landet. Men halvanden time bestående kun af Allan Olsen og vendsysselske cowboy/western sange, hvor der ikke er meget variation, andet end en udskiftning af guitaren hist og pist, får selv de mest stoiske tilstedeværende på pladsen foran den store scene til at miste fokus.

Så der bliver hentet fadøl, besøgt pissoiret og snakket igennem, som var det et Danmarksmesterskab, der stod på spil. Ikke at det får Allan Olsen til at miste overblikket. Han fortsætter ufortrødent. Også selvom pladsen stille og roligt siver publikum.

Og det kan være et argument værdigt, at Allan Olsen solo nok i virkeligheden bedst gør sig i rødvinstimen på de små kulturhuse hist og pist, i stedet for en stor scene på en festival foran et publikum, der i virkeligheden nok mest er kommet for festens samlingspunkt og ikke sange, hvor der er noget hjerte, noget smerte og en humor så sort som den kaffe de fleste på Bålhøj Festival givetvis tager en kande i morgen, når søndagen og tømmermændene banker på.