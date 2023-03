GoBoat kvitter Aalborg: - Nok er nok

AALBORG:Aalborg har ikke levet op til forventningerne hos manden bag GoBoat, Lars Bo Willumsen.

Han rykker nu til Aarhus med de små el-drevne udlejningsbåde, meddeler han på GoBoat Aalborgs Facebookside.

- Jeg skal ikke underholde med hvorfor. Men let har det ikke været, og der kommer et tidspunkt, hvor man (jeg) må sige stop. Nok er nok, skriver Lars Bo Willumsen.

Regnskabet for 2022 foreligger ikke endnu, men et opslag på proff.dk viser, at det er kun lykkedes GoBoat Aalborg at få overskud ét år fra 2017 til 2021. Det var i 2020, hvor coronarestriktioner givetvis gav vind i sejlene.

De små blå GoBoat-både sejler 5-6 kilometer i timer med en elmotor, der oplades gennem solceller. Foto:Henrik Simonsen

Siden 2018 har han udlejet de syv fladbundede både til hyggesejlads på Limfjorden omkring Aalborg. Bådene er så lette at sejle, at man ikke behøver forkundskaber.

- Det er blevet til mange fede, hyggelige og sjove oplevelser at sende jer en tur ud i de små blå både. Men nu er det slut i Aalborg. En epoke ender her. GoBoat Aalborg bliver til GoBoat Aarhus. Smilets by kalder. Det bliver godt, mener Lars Bo Willumsen.

GoBoat Aalborg er lukket med omgående virkning.

Gavekort kan bruges i Aarhus eller refunderes, oplyser Lars Bo Willumsen på Facebook, hvor han også understreger, at RIB-IT bliver i Aalborg som altid.

Det er ikke lykkedes at træffe Lars Bo Willumsen for en kommentar.