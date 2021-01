Gode gerninger i Aalborg hjælper børn i Syrien

AALBORG:Bibliotekerne i Aalborg er med i en kampagne, som børnetv-kanalen DR Ramasjang og en række samarbejdspartnere netop har skudt i gang for at få børn i hele landet til at gøre en god gerning til fordel for børn i Syrien.

Initiativet, som er en del af den såkaldte Danmarks Indsamling, støttes af Novo Nordisk Fonden, som donerer et beløb til indsamlingen for hver god gerning, de deltagende børn registrerer på dr.dk/godegerninger.

Det kan for eksempel være at tegne en tegning til de ældre på det lokale plejehjem, samle skrald eller bage en kage, og opfordringen kommer ikke kun fra Ramasjang og bibliotekerne, men også fra Friluftsrådet og FDF. Og ifølge børnebibliotekskoordinator i Aalborg Lea Korshøj Christensen er det også en god aktivitet i en coronaramt hverdag.

- Jeg tror, vi alle kan sætte os ind i, hvor svært det er i denne tid - måske især for børnene, som måske ikke helt kan forstå, hvorfor dagligdagen er blevet så radikalt ændret. Derfor tror jeg også, at børnene har lyst til at gøre noget ekstra godt for at glæde andre - måske endda glæde nogen, som man ikke har besøgt i lang tid, på afstand selvfølgelig, siger hun.

Gode gerninger Bud på gode gerninger: Indsaml noget skrald, hjælp dyrene i naturen eller haven, hjælp din nabo, bag en kage til en, du vil glæde, ring eller skriv til dine bedsteforældre, send en hilsen til nogen på et plejehjem, hjælp nogle nybagte forældre, gå en tur med en ven, nabo eller et familiemedlem, gør en tjeneste for nogen, læs en historie højt for et andet barn Læs mere på: www.dr.dk/godegerninger Hos Friluftsrådet: https://friluftsraadet.dk/ Hos FDF: https://fdf.dk/ På hjemmesiden for det lokale bibliotek: www.aalborgbibliotekerne.dk VIS MERE

Kampagnen løber fra 11. januar til 6. februar, og der er kan hentes masser af inspiration hos Friluftsrådet, FDF og Aalborg Bibliotekerne.

- Vi er jo desværre lidt udfordret, fordi bibliotekerne er lukket ned, så børnene desværre ikke kan besøge os, og aflevere bevis på deres gode gerninger. Men i stedet kan de besøge os digitalt på vores hjemmeside og på vores sociale medier. Her vil vi i løbet af kampagneperioden komme med gode ideer og inspiration til, hvordan børnene kan lave gode gerninger for andre, forklarer Lea Korshøj Christensen.

Hver en god gerning tæller, når man registrerer den. Det gør man ved at kontakte Aalborg Bibliotekerne eller på dr.dk/godegerninger, hvor man også kan læse mere om projektet. Herfra kan man også printe sit velfortjente godhedsdiplom.