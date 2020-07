Gode udsigter til at få studiebolig i Aalborg

Nye studerende i Aalborg har to muligheder for at melde sig til ordninger, der kan sikre dem tag over hovedet.

TAG OVER HOVEDET-GARANTI

Er en ordning, der giver mulighed for at få en midlertidig bolig i en hytte på vandrehjemmet i Aalborg. Læs mere om ordningen og betingelserne i dette link

I 2019 var der tilmeldt omkring 80 personer til denne ordning

BOLIGGARANTI

Er en helt ny ordning i Aalborg, der garanterer nye studerende ét tilbud om en bolig inden 15. december. Læs mere om ordningen i dette link .

Der er indtil videre omkring 150 personer, der har tilmeldt sig denne ordning.

ALMINDELIG VENTELISTE

AKU tilbyder også en almindelig venteliste, men den indholder ikke garanti for en bolig.