Godnatteliv: Politi forlænger opholdsforbud i Jomfru Ane Gade

AALBORG:Torsdag har Nordjyllands Politi besluttet at forlænger opholdsforbuddet i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Henrik Skals.

Beslutningen er truffet, fordi det er myndighedernes vurdering, at det er et nødvendigt hensyn at tage for at undgå sammenstimlen og smittespredning af coronavirus

Opholdsforbuddet gælder frem til onsdag 21. oktober - dog gælder det kun i følgende tidsrum:

Torsdag 15. oktober 2020 fra kl. 22.00 til fredag 16. oktober 2020 kl. 02.00

Fredag 16. oktober 2020 kl. 22.00 til lørdag 17. oktober 2020 kl. 02.00

Lørdag 17. oktober 2020 kl. 22.00 til søndag 18. oktober 2020 kl. 02.00.

Det betyder konkret, at man fra i dag, torsdag 15. oktober, til søndag 18. oktober ikke må tage ophold i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde mellem kl. 22 og kl. 02.

Overtrædelser af forbuddet udløser en bøde på 2500 kr.

Man må dog gerne bevæge sig gennem området.

- Efterårsferien er jo godt i gang, og når mange mennesker har fri, så er der mulighed for, at flere mennesker mødes, også i det offentlige rum, og det øger risiko for nye smittekæder. Derfor forlænges opholdsforbuddet med foreløbig én uge,” siger vicepolitiinspektør Henriks Skals fra Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen

Politiet patruljerer

Nordjyllands Politi patruljerer fortsat i relation til covid-19-situationen, og hos Nordjyllands Politi er det generelle indtryk, at nordjyderne respekterer de gældende retningslinjer og forbud.

- Tilbagemeldingen fra vores patruljetjeneste har været, at der har været roligt i Jomfru Ane Gade og andre steder, hvor man er kommet forbi. Det vil jeg gerne rose nordjyderne for, siger Henrik Skals, der i samme åndedrag opfordrer til, at alle fortsætter den gode stil med at følge myndighedernes anvisninger.