Godt humør i AaB-lejren

FODBOLD: Fra en afslutning på træning med Jores Okore som den nye stjerne i AaB-målet over en konkurrence, hvor spillerne skulle ramme overliggeren på langskud og taberen kravle op i en palme og sige som en fugl, så må man sige, at stemningen så absolut er i top i AaB-lejren under træningslejren i Spanien.

Spillerne var på træningsbanen i to timer tirsdag formiddag og slipper for yderligere en træning denne eftermiddag, da spillerne i stedet sendes til afslapning i hotellets wellnesscenter.

- Som du siger, så var der rigtig godt humør, og det det er også et tegn på, at kroppen virkelig er kommet godt med. Det er et tegn på overskud, siger cheftræner Morten Wieghorst.

- Men jeg hæfter mig også ved, at der virkelig var fokus undervejs i træningen, hvor vi fik lavet nogle gode øvelser med fokus på offensiven - og senere blev delt mere op, hvor nogen havde fokus på det fysiske og andre på afslutninger. Så jeg er rigtig godt tilfreds, siger han.

Onsdagen byder på en let gang formiddagstræning, inden der klokken 16.00 spilles testkamp mod tjekkiske Sparta Prag i Estepona.