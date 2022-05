Godt nyt om pantstationen i Aalborg: Se her hvornår den åbner igen

AALBORG:Så er der godt nyt til dig, der har sække fyldt med tomme dåser og flasker, du gerne vil aflevere på pantstationen Over Bækken i Aalborg.

Den har været lukket et par uger på grund af store tekniske problemer, fordi robotten inde i pantstationen gik i stykker. Det er robotten, der løfter pantsækken fra båndet ind i en container og også løsner sække, der har sat sig fast.

Pantstationen her ved genbrugspladsen Over Kæret er den eneste af sin slags i hele Nordjylland. Arkivfoto: Hans Ravn

- Vi er meget glade for, at det nu har vist sig, at det er muligt at reparere robotten, og det er vi allerede gået i gang med, fortæller kommunikationskonsulent Mette Klint fra Dansk Retur.

- Pantstationen i Aalborg er den, vi tømmer oftest, og vi ved, den er voldsomt populær. Derfor er vi også glade for, at den snart åbner igen.

Efter planen sker det i løbet af uge 20, den næstsidste hele uge her i maj.

Mange har sikkert pantsække, de gerne snart vil af med, når stationen åbner igen.

- Så jeg vil opfordre til, at man på forhånd tjekker, om pantstationen er fyldt, siger Mette Klint.

Inden du kører af sted hjemmefra, kan du altså finde information om pantstationen er fyldt, og præcis hvornår pantstationen er åben igen. Den information finder du på Dansk Retursystems hjemmeside.