Godt nyt til trafikanter: Ikke længere nødvendigt at spærre trafikeret vej

AALBORG:Det er tungt arbejde - men alligevel er det udført hurtigere end planlagt.

Broen, der fører Vesterbro i Aalborg over jernbanen, skal udskiftes, og derfor var det nødvendigt at spærre for al trafik fra torsdag aften klokken 19 og frem til fredag morgen. Fredag aften klokken 19 blev Vesterbro så atter spærret frem til lørdag morgen klokken 5. Samtidigt var det planen at spærre de næste to nætter. Men sådan bliver det ikke, fortæller lederen af projekt fra Aalborg Kommune:

- Arbejdet er gået godt, så det er ikke nødvendigt at lukke igen, fortalte Kim Brun Kristensen lørdag eftermiddag.

Arbejdet har i denne omgang handlet om at genopbygge halvdelen af broen, som blev revet ned tidligere i år. Nye, præfabrikerede elementer blev sat op de to nætter med spærring, og det gik altså helt efter planen. Nu er den ene halvdel af broen ganske ny, og den anden halvdel bliver pillet ned i pinsen.

Som før natspærringen er der nu et farbart spor i begge retninger på Vesterbro.

Til gengæld er der lukkede sideveje, hvilket du kan læse mere om her.

Hele projektet varer til midt i september.