Godt vejr: Det er nu, vi skal stå sammen om at holde afstand

AALBORG:Vejret viser sig fra sin allerbedste forårsagtige side i disse dage. Derfor havde Aalborg Politi og Aalborg Kommune lørdag formiddag kaldt pressen til møde foran Politigården i Aalborg. Ikke for at præsentere nye tiltag. Men for at præcisere dem, vi allerede kender.

- Nordjyderne har været rigtigt gode til at overholde reglerne indtil videre. Vi har haft et fåtal af episoder, hvor vi har været nødt til at bede folk opføre sig anderledes. Men vi er også klar over, at dette bliver udfordret med tiden, siger Anne Marie Roum Svendsen, der er politidirektør for Nordjyllands Politi og fortsætter:

Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør ved Nordjyllands Politi siger, at nordjyderne har opført sig eksemplarisk indtil nu. Men det gode vejr kan blive en udfordring. Især hvis man sidder i en studielejlighed på 32 kvadratmeter. Foto: Peter Mørk

- Vejret er godt. Folk sidder inde i deres små lejligheder i midtbyen, og unge mennesker kommer til at kede sig i længden. Det er sværere at være isoleret i en 32 kvadratmeter studielejlighed end i en stor villa er forstæderne. Så derfor beder vi alle unge om også fremadrettet at overholde reglerne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at stå sammen om at holde afstand.

- Det er vigtigt at blive ved med at sørge for, at vi ikke er mere end 10 samlet. Det er vigtigt, at vi ikke står for tæt sammen. Det er simpelthen for at vi kan blive ved med at passe på vores ældre og sårbare.

- Vis hensyn ved fortsat at holde afstand. Vis hensyn ved fortsat at følge reglerne.

Bødeblokken sidder løst

- I Nordjylland følger vi situationen tæt. Vi har ekstra patruljer på gaderne for at holde øje med vores offentlige rum. Men som rigspolitichefen sagde forleden: Bødeblokken vil være længere fremme, hvis folk ikke følger vores henstillinger. Hvis folk bliver ved med at forsamle sig på trods af reglerne. Folk er nødt til at forstå alvoren, siger Anne Marie Roum Svendsen, inden hun overladet ordet til borgmesteren.

Lukker fitness-stederne

- Det er jo et fantastisk vejr, der kommer her i weekenden, og vi har i Aalborg Kommune gjort rigtigt meget for at indrette os med attraktive parker, med fitness-steder og alle mulige forskellige ting, som appellerer til, at vi skal komme ud og være aktive sammen. Men i denne tid er vi nødt til at udvise agtsomhed i forhold til at undgå at være sammen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg, elsker selv udelivet og motion. Men vi skal passe på derude. Derfor vil kommunen også afspærre de mange fitness-steder, der er i parker og på havnefront. Vi skal nemlig ikke forsamle os for tæt. Foto: Peter Mørk

- Alt, hvad vi har sat i værk indtil nu, kan risikere at blive sat over styr i en weekend som denne med fantastisk vejr.

- I Aalborg Kommune har vi sat skilte op 50 forskellige steder i byen, hvor vi beder folk om at vise hensyn. Der ud over har vi sat kommunale folk i gang i form af to hold af 10 medarbejdere, som kommer ud i parkerne og på havnefronten for at hjælpe folk med at huske på disse regler. Og de er blevet briefet af politiet i forhold til, hvordan de enkelte regler er. De har ikke politimyndighed, men de kan tilkalde politiet, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kommunens beredskab er i topform, mener Thomas Kastrup-Larsen. Foto: Peter Mørk

- Der ud over ser vi på, om der er nogle steder, vi skal spærre af. Og det er for eksempel de fitness-steder, der er rundt om i kommunen. De er meget benyttede netop nu, hvor fitness-centrene er lukkede, siger borgmesteren.

Sparer folk i Jomfru Ane Gade

- Når nu der er øget patruljering, hvilke politimæssige opgaver bliver der så skruet ned for?

- Der er generelt skruet ned mange steder. Ikke kun på grund af øget patruljering, men også fordi personale er sendt hjem. Det kommer naturligvis til at betyde noget i forhold til sagsbehandlingstider. Til gengæld har vi ikke de samme opgaver i Jomfru Ane Gade. Og de samme gælder store events som for eksempel fodboldkampe, hvor vi ellers møder talstærkt op. Så på den lange bane kommer man til at se, at der er mere patruljering og mindre sagsbehandling, svarer Anne Marie Roum Svendsen.

Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør ved Nordjyllands Politi, har sendt en del betjente hjem. Man kan sagtens lave efterforskning af for eksempel økonomisk kriminalitet hjemme ved spisebordet. Til gengæld er det svært at være færdselsbetjent hjemmefra. Foto: Peter Mørk

- Kan man arbejde hjemmefra som betjent?

- Det er klart, at hvis man efterforsker økonomisk kriminalitet kan man nemmere gør det hjemmefra end hvis man er færdselsbetjent.

- Meget udansk

- Er I bekendt med yderligere tiltag i den nærmeste fremtid?

Nej. Et udgangsforbud som vi kender fra udlandet, er meget udansk. Men befolkningen kan også i stor grad være med til at undgå yderligere tiltag ved at overholde de regler, der gælder lige nu, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Aalborg Kommune føler sig også klædt på i forhold til omsorgsopgaverne over for de ældre og de svage:

- Vi tester alt det, vi kan, men det er klart, at der er en begrænsning i forholdt til at teste alt. Men vi har et klart og velkoordineret beredskab, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Et velæbesøgt pressemøde foran Politigården. Med pressefolk på behørig afstand af politidirektøren og borgmesteren. Og indbyrdes. Foto: Peter Mørk

- Vi har ikke spanske tilstande i Aalborg, og det forventer jeg bestemt heller ikke, at vi kommer til at få. Men jeg oplever, at der er en ekstrem grad af professionalisme, så jeg tror på, at vi har styr på den del.

Lød det lørdag fra politidirektøren og borgmesteren i det klare, fine solskin på pladsen foran Politigården i Aalborg.