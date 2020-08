Gratis mundbind: Udsatte i Aalborg må vente til næste uge

AALBORG:Regeringen og kommunerne har indgået en aftale om, at mundbind skal uddeles gratis til udsatte grupper. Det sker på baggrund af, at mundbind bliver obligatorisk i al kollektiv trafik fra lørdag.

Mundbindene gives til borgere, hvor anskaffelsen af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest sociale udsatte. Hvem der har ret til mundbind vil Aalborg Kommune blive klogere på i løbet af næste uge.

- Vi vil se på, hvem der henvender sig, og så finder vi en løsning på det. Vi vil ikke gå ind og lave tvangsvurderinger, siger direktør for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, Arne Lund Kristensen.

Her vil mundbindene vil uddelt De gratis mundbind vil blive uddelt følgende steder: - Ydelsescentret - John F. Kennedys Plads 1B - Job- og Integrationshuset, Kastetvej 26 - Borgerservice, Rantzausgade 6 - Sociale væresteder for udsatte borgere Kilde: Aalborg Kommune VIS MERE

260.000 mundbind til Aalborg

Selvom kravet til mundbind i offentlig transport træder i kraft lørdag, så vil de gratis mundbind først være klar i midten af næste uge i Aalborg Kommune.

Mundbindene vil komme i løbet af fredag, inden de vil blive pakket om og sendt ud til fordelingsstederne.

- Det er en lidt presset opgave for os, siger Arne Lund Kristensen, der håber på, at mundbindene er klar til onsdag. De vil blive uddelt i pakker af fem eller ti per pakke.