Gratis sandwich til de første 500

Hvis du har smag for sandwich og lyst til at møde sportstjener, bør du nok overveje at dukke op ved den nye Nadias Sandwich butik på Østerågade 8 i Aalborg. Butikken erstatter den gamle butik lidt længere nede ad gaden, som lukker for at få mere plads. Den nye butik ligger, hvor Joe and the Juice tidligere holdt til.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen klipper det røde bånd til butikken, torsdag 2. november, kl. 11:30. Derefter er der fri adgang for gæsterne.

De første 500 gæster, som sætter foden indenfor, får overrakt en gratis sandwich samt en Vitamin Well drik for at fejre dagen.

Klokken 15:30 dukker de næste inviterede gæster op. Det er et par herrer, der er rigtigt gode til at bruge bolden, nemlig Martin Larsen og Tobias Ellebæk fra Aalborg Håndbold. De uddeler autografer. I samarbejde med Nadias Sandwich bliver der også uddelt 2 x 100 billetter til kampen mod Skanderborg Håndbold, som bliver spillet torsdag 9. november.

Klokken 16 dukker dagens sidste inviterede gæster op - Frederik Børsting og Kristoffer Pallesen fra AaB. Igen skrives der autografer, og der er også billetter på spil: Seks styk til kampen mod FC Midtjylland, mandag 20. november.