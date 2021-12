Gratis sandwich til hjemløse i juledagene

December er en dyr og kold måned.

Særligt hvis du er en af byens hjemløse eller udsatte borgere, som mangler tag over hovedet eller har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Det har fået Mario El-Hajj, som ejer sandwichkæden Bogø, til at udlove gratis sandwich og drikke til de af byens borgere, som ikke nødvendigvis forbinder jul med mad og hygge i stride strømme.

- Det handler om at hjælpe de folk, som har brug for varme og noget at spise i juletiden. Derfor inviterer vi byens hjemløse og udsatte indenfor i varmen til en gratis sandwich, fortæller Mario.

Det drejer sig om dagene fra d. 24. december til og med 2. juledag i sandwichkædens butik i Østerøgade ved Budolfi Plads.

Mario har valgt, at det er Østerågade-butikken af sine mange butikker, der uddeler gratis sandwich, fordi den ligger bedst placeret, i forhold til hvor byens udsatte normalt opholder sig.

Mario El-Hajj, indehaver af Bogø Sandwich i Aalborg, er glad for at kunne give hjemløse og socialt udsatte et gratis måltid mad i en dyr og kold juletid. "Det får dem til at føle sig som mennesker" siger han. Arkivfoto: Martin Damgård

Julefrokost for hjemløse

Oprindeligt var idéen, at Mario ville arrangere en julefrokost for socialt udsatte, der kunne komme og spise julemad den 24. og 25. december.

- Så kunne de hjemløse og udsatte komme forbi her og spise julemad, risalamande, se lidt tv, hygge sig og få varmen, fortæller Mario om den oprindelige idé.

Planen var at samle 40-50 mennesker til et stort julegilde i butikken på Østerågade, men grundet coronasituationen har han besluttet at vente til næste år med at samle så stor en flok.

- Vi har også været for sent ude. Hvis vi skulle være så mange mennesker, skulle vi nok have inviteret allerede i oktober måned, men det må vi gøre næste år, siger Mario.

Det er ikke første gang, Mario og Bogø har inviteret til julefrokost for hjemløse.

Tilbage i 2015 afholdt han et lignende arrangement, hvor cirka 40 af byens udsatte mødtes og spiste dansk mad ved langbord i restauranten.

Billedet af taget for en uge siden. Fra venstre ses Mario, hans ven Johnny og en af byens hjemløse borgere efter et gratis måltid på Bogø. Foto: Privatfoto

Giver en god følelse at kunne hjælpe

Mario har fundet på idéen i fællesskab med sin gode barndomsven, Johnny, som arbejder med socialt udsatte til hverdag.

De har i forvejen en aftale om, at Johnny kan komme forbi Bogø med en hjemløs eller udsat borger og spise et måltid mad og drikke kaffe. Og det er sket op til flere gange.

- De takker altid så pænt, når de har været her. Jeg plejer at sige, det var godt, hvis du er glad - er vi glade, fortæller Mario.

Til spørgsmålet om hvorfor han har valgt at give gratis mad til byens hjemløse og udsatte borgere, er svaret klart.

- Den der følelse, man får indvendigt, når man gør andre glade, kender du sikkert godt. Man bliver glad indeni, og det får dem til at føle sig som mennesker. Det er derfor, vi gør det.