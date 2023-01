Gravenshoved-elever hyrer topadvokat: - Blandt de dygtigste

AALBORG: En række tidligere Gravenshoved-elever har hyret advokat Mads Pramming fra advokatfirmaet Ehmer Pramming i sagen om de overgreb, de var udsat for på skolen.

Og det er ikke hvem som helst, der nu skal repræsentere eleverne.

Mads Pramming har tidligere både repræsenteret de grønlandske ”eksperimentbørn” og Godhavnsdrengene. To markante sager om svigt af børn fra det offentliges side. Sager, der også fik national mediedækning

- Ehmer Pramming er ét af de dygtigste og mest erfarne advokatfirmaer på lige præcis det her område, forklarer René Vinding Christensen, om valget.

Han er selv tidligere elev og nuværende talsmand for en række andre tidligere elever.

Mandag fik René Vinding Christensen og de andre tidligere Gravenshoved-elever en undskyldning fra et samlet byråd i Aalborg Kommune. Foto: Lars Pauli

Nødvendigt uanset retssag

Mandag besluttede et enigt byråd i Aalborg Kommune at give Gravenshoved-eleverne en uforbeholden undskyldning for de overgreb, de blev udsat for under deres tid på kommunens institution.

Byrådet besluttede derudover at igangsætte en ekstern juridisk vurdering af, hvorvidt kommunen kan give de tidligere elever en erstatning, uden at eleverne behøver føre retssager mod kommunen.

Selvom retssager ikke nødvendigvis kommer på tale, og René Vinding Christensen selv er jurist, giver det stadig mening af involvere advokater allerede nu, forklarer han.

- Det handler ikke nødvendigvis om retssager. Det handler også om, at vi skal sætte os ned og føre en dialog om, hvad vi mener, der skal ske, også i forhold til størrelsen på en godtgørelse

- Det skal ikke være mig, der som tidligere elev sidder og har noget personligt i klemme og som samtidig skal stå og være ansvarlig for 80-100 mennesker. Det er bedre, at en dybt erfaren og kompetent person tager sig af det i stedet for.