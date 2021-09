Gravid kørte over helleanlæg og bilen trillede rundt

VESTER HASSING: Klokken 3.42 natten til fredag fik alarmcentralen en melding om, at en bil var kommet i karambolage med et helleanlæg på Halsvej i Vester Hassing i et solouheld.

Bilen var kørt op over helleanlægget og trillet rundt på siden.

- Føreren var en gravid kvinde, så hun blev siddende i bilen ind til, der kom noget hjælp frem, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Kvinden slap fra uheldet uden skrammer.