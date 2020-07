Great Dane Airlines sadler om: Skal flyve charter i Vietnam

AALBORG:Der må tænkes kreativt i flybranchen for at overleve coronakrisen, som lukkede Danmark ned 11. marts.

Det har betydet, at Great Dane Airlines nu udstationerer to af deres fly samt 45 medarbejdere. I de næste seks måneder skal de flyve charter i Vietnam.

- Vi har arbejdet længe på en løsning og beskæftigelse til vores fly, som kunne sikre både selskabet og vores medarbejdere. Vi sender to af vores fly til Vietnam i seks måneder. Den 28. juli rejser 45 af vores medarbejdere med til Vietnam, og mange af dem bliver der hele perioden, siger direktør Thomas Hugo Møller, Great Dane Airlines.

De to fly skal flyve mellem Hanoi og ferieøerne syd for Vietnam samt fra Ho Chi Minh by og til samme øer.

Undgår fyringer

Aftalen har ifølge direktøren været længe undervejs og sikrer selskabet frem mod sommeren 2021.

- Det her er en øvelse for at holde på de ansatte. På denne måde slipper vi helt for fyringer, og vil skal måske endda ud at ansætte flere medarbejdere, siger Thomas Hugo Møller.

Aftalen om at flyve charterflyvninger i Vietnam er blevet til i tæt samarbejde med medarbejderne, som er blevet inddraget i processen.

- Vi har siddet sammen og fundet ud af, hvem kan hvad. Det er jo ikke alle, der kan rykke til Vietnam med 14 dages varsel, men her har vi med fælles hjælp og teamwork fået puslespillet til at gå op, siger direktøren.

Enkelte medarbejdere har ikke haft muligheden for at rejse med til Vietnam. Det gælder for eksempel enlige forældre.

- Her har der været en fælles respekt og forståelse af, at de bemander de hjemlige flyvninger, siger Thomas Hugo Møller, som glæder sig over at mærke den kampånd, der har været blandt sine ansatte i coronakrisen.

- Vi er rykket tæt sammen i flyveren, om man så må sige.

Indenrigsflyvningen i Danmark må vente

Næste sommer vil Great Dane Airlines igen bruge kræfterne på at flyve danske chartergæster til syden.

Udstationeringen til Vietnam betyder, at Great Dane Airlines ikke starter indenrigsflyvning op mellem Aalborg og København, som ellers var planlagt.

- Der er i øjeblikket intens priskrig på denne rute, og det ønsker vi ikke at bidrage yderligere til. Vi vil i stedet fokusere på en sund drift, der er positiv for både selskabet og vores medarbejdere, siger Thomas Hugo Møller.