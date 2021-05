Grim korsbåndsskade: Så lang tid er Lucas Andersen ude

FODBOLD:Så kom dommen: AaBs stjerne Lucas Andersen er ude i flere måneder efter sit uheld i kampen 2. pinsedag mod SønderjyskE.

I kampen fik han et vrid i venstre knæ.

Og uheldet på Sydbank Park i Haderslev betyder , at AaB’s anfører Lucas Andersen er ude de kommende måneder, lyder det på AaBs hjemmeside.

Lucas Andersen måtte allerede i det 16. minut med en knæskade lade sig udskifte med stærke smerter i venstre knæ, og de efterfølgende undersøgelser har altså fastslået det det værst tænkelige udfald.

I situationen i kampen mod SønderjyskE var Lucas Andersen ved at afdrible en SønderjyskE-spiller, da han trådte forkert ned på venstre ben med hele sin vægt. Det gav et tydeligt vrid i AaB-anførerens knæ og han faldt om i store smerter.

Efterfølgende måtte han hjælpes fra banen af AaBs lægestab.

AaB’s sportschef Inge André Olsen udtaler:

- Først og fremmest er det selvfølgelig allerværst for Lucas, der her i foråret har kæmpet hårdt for at vende tilbage til banen, og han er helt forståeligt ramt lige nu.

- Vi vil i forløbet hjælpe ham bedst muligt, så han kan komme tilbage i sin bedste udgave, men samtidig er det vigtigt, at vi som hold og som trup holder fokus og viser, at vi ligesom i vores seneste kamp mod SønderjyskE kan præstere stærkt, og det gælder allerede igen på fredag aften i playoffkampen mod AGF, siger Inge André Olsen.

26-årige Lucas Andersen står noteret for 117 officielle kampe og 25 mål for AaB.