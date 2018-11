Grøn arena på vej i Aalborg Øst

AALBORG ØST: Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har besluttet at bevillige Himmerland Boligforenings projekt ”Den grønne arena i Kildeparken, Aalborg Øst - til fremme af fysisk, social og mental sundhed” op til 200.000 kroner fra puljen ”Fælles Rum”.

Projektet er i tråd med Realdania og Lokale- og Anlægsfondens indsats ”Fælles Rum”, der har fokus på gode initiativer til mødesteder og fritidsfaciliteter, der kan skabe større sammenhængskraft og social balance i eller omkring udsatte boligområder eller områder, der er i risiko for at blive det.

For alle aldersgrupper

- Visionen er at skabe et grønt byrum centralt i Kildekvarteret med faciliteter både i bygninger og i det fri, som kan tiltrække alle aldersgrupper om aktiviteter, der kan fremme beboernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Det er hensigten, at bygninger og landskab skal udformes som fleksible rammer for skiftende og midlertidige aktiviteter som leg, spil, motion, gåture, hygge, events og meget mere. ”Den grønne arena” skal have appel til brugerne både sommer og vinter, i dag- og aftentimerne og til hverdag og i weekenden, fortæller Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Han ser et betydeligt potentiale i projektet, idet det er blandt kun 11 forslag, der af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden er blevet udvalgt til at modtage udviklingsstøtte:

- I løbet af det kommende år får vi og de 10 øvrige projekter rundt om i landet mulighed for at søge om støtte til realiseringen og det er Realdania forventning, at mellem tre og syv projekter vil blive udvalgt i denne del af ”Fælles Rum”-puljen. De vil hver især få fem-syv millioner kroner til arbejdet - og det er selvfølgelig det mål, vi sigter efter.

Stort potentiale

Om projektet, der er udviklet i samarbejde med Aalborg Kommunes sundheds- og kulturforvaltning, siger Himmerland Boligforenings udviklingschef Sven Buch uddybende:

- Projektet tager udgangspunkt i et eksisterende grønt område i Kildekvarteret på omkring 5.000 kvadratmeter og et omfattende stisystem, der forbinder alle boligenklaver med området. Der er tale om et meget centralt beliggende område, der har store potentialer, men i dag kun bliver anvendt i begrænset omfang. Der er en boldbane, en legeplads, en kælkebakke og en åben plæne, der bliver brugt til byfester, men der er mulighed for langt mere og det er det, vi fokuserer på i projektet.

I den indledende fase, som Lokale- og Anlægsfonden og Realdania har bevilget midler til, handler det om at udvikle et design for bygninger, overdækninger og uderum, som giver de mest fleksible rammer for udfoldelse og aktivitet. Eksempelvis er det tanken, at der i bygningerne, som Himmerland Boligforening forestiller sig opført som ”kolde haller”, etableres gulvbelægninger af forskellige karakter, hårdhed og robusthed, der giver færrest mulige begrænsninger for brugen af dem.

Beboere skal være med

Projektet har også fokus på at udvikle løsninger for den daglige drift, hvilket skal ske i et samspil mellem boligforeningen, Aalborg Kommune og andre interessenter.

Den primære målgruppe for ”Den grønne arena” er cirka 4.000 almene og 1.000 private boliger i Kildeparken med anslået 12.000 beboere. De findes ikke mindst i Himmerland Boligforenings afdelinger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej.