Grønnere fjernvarme på vej til Aalborg

INDLAND: Virksomheder skal ikke længere betale afgifter af den overskudsvarme, de sender ud på fjernvarmenettet. Det står klart, efter at Facebook har fået medhold i en klage til Skatteankenævnet. Facebook er ved at bygge et stort server-center, som skal forsyne Odense med fjernvarme, og det kan nu ske, uden at der skal betales afgift af varmen.

Nævnets afgørelse vil sandsynligvis også få betydning for Aalborgs fjernvarme. Omkring en femtedel af byens fjernvarme er i dag overskudsvarme fra cementproduktionen på Aalborg Portland. Fabrikken har overskudsvarme nok til at øge leverancen, men afgifterne har hidtil gjort det for dyrt at øge den andel.

Den situation har nævnets afgørelse ændret fuldstændigt.

- Vi har allerede to varmegenvindingsanlæg på fabrikken. Det er dyrt at bygge et tredje, og med afgifterne er prisen på overskudsvarmen for høj til, at Aalborg Kommunes fjernvarmeselskab vil betale den. Uden afgifter bliver prisen konkurrencedygtig. Hvis Aalborg Kommune er klar til at aftage varmen, er vi klar til at investere i et nyt anlæg, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland.

Cementfabrikken leverer i dag varme til 25.000 husstande, men har kapacitet til yderligere 10.000 husstande. Denne varme sendes i dag op i den blå luft.

- Jeg ved ikke, om Aalborgs borgere får billigere fjernvarme. Men den bliver i hvert fald grønnere, siger Michael Lundgaard Thomsen.

De to andre kilder til Aalborgs fjernvarme er det kulfyrede kraftværk Nordjyllandsværket og affaldsforbrændingsanlægget på Reno-Nord.

Afgifterne udgør i dag cirka en fjerdedel af varmeprisen.

Kim Mortensen, direktør for brancheforeningen Dansk Fjernvarme, betegner ankenævnets afgørelse i Facebook-sagen som et "gennembrud".

- Det er den helt rigtige logiske afgørelse. For vi vil gerne udnytte den overskudsvarme, der er kommet fra de mange nye datacentre frem for, at man fyrer for fuglene, siger han.

Aftalen får også betydning i Viborg, hvor Apple er ved at bygge et stort server-center.