Grønttorvet udvider åbningstid

AALBORG: Stadeholderne på Grønttorvet forsøger sig fra august med at udvide åbningstiden, når der er torvedage på Frederikstorv om onsdagen. Hvor stadeholderne før lukkede ned kl. 14, kan kunder nu nå at foretage deres indkøb indtil kl. 16.

- Vi har haft nogle stykker, som fortæller os, at de ikke kan nå ind at handle hos os, fordi de først får fri efter kl. 15, og det synes de er en skam, siger Annette Larsen, formand for Aalborg Torvehandlerforening.

Stadeholderne har gode erfaringer med at holde åbent til kl. 16 på fredage i Nørresundby, fortæller Annette Larsen.

- Mange kommer, når de har fri fra arbejde for lige at få købt brød, ost og kartofler med hjem, når de alligevel er inde i byen. Det er måske dem, som er en børnefamilie, og som ikke bruger lørdagen på at køre ind til byen, siger hun.

Hun fortæller, at der vil blive delt flyers ud, heriblandt på Aalborg Universitet, for at gøre opmærksom på de nye åbningstider.

- Vi håber, det bliver modtaget godt, og så må vi se, om det bliver en succes, siger Annette Larsen.

Indtil videre er det fire-fem af stadeholderne, som holder åbent to timer ekstra på onsdage. Grønttorvet vil fortsat pakke ned kl. 14 om lørdagen.