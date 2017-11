Groft gaderøveri mod 73-årig

AALBORG: To mænd blev fredag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage for et groft gaderøveri mod en 73-årig mand.

Det fandt sted torsdag aften klokken 22.14, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

- Det var ved Kattesundet, hvor den ældre herre blev slået ned, fortæller vagtchefen. Manden fik stjålet sin tegnebog.

Et vidne så røveriet og fulgte efter de to formodede gerningsmænd.

- Det betød, at vi kunne anholde dem, så det var godt gået, siger Jess Falberg.

Den 73-årige lå stadig på gaden, da politi og ambulance ankom til gerningsstedet. Han blev bragt til skadestuen, og fredag sidst på eftermiddagen havde vagtchefen ikke hørt nyt om mandens tilstand.