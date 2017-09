Groft hærværk i Lille Vildmose

AALBORG: Fire vandaliserede entreprenørmaskiner, knuste glas i mosens populære udsigtstårn, Brandvagtstårnet, og en betonafspærring, der er væltet omkuld.

Det triste syn mødte de mange naturelskere, da der søndag var Mosens Dag i Lille Vildmose.

- Det er tredje gang, at der er blevet øvet omfattende hærværk på vores maskiner og installationer i Lille Vildmose. Det her er derfor ikke drengestreger. Der er tale om en målrettet aktion mod det store EU-Life Projekt, der skal genoprette naturen i Lille Vildmose.

Det siger en vred Jens Vinge, skov- og landskabsingeniør i Aalborg Kommune.

Kommunen deltager sammen med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond i det EU-støttede naturprojekt.

Brandvagttårnet er nu blevet spærret af, da der er overhængende fare for, at børn kan falde ud over kanten, hvis de går op i tårnet.

De fire vandaliserede entreprenørmaskiner er fordelt på to gravemaskiner ved Paraplymosen samt en en gravemaskine og en bæltedumper ved Birkesø.

Der er smadret ruder i førerhusene, smadret stoplys-glas, perforeret en køler med mere.

Derudover er der mistanke om, at der er blevet hældt skadelige væsker i dieseltankene.

Endelig er beton-afspærringen på grusvejen ned mod Birkesø fra Vildmosevej blevet væltet omkuld og skubbet ind til siden.

- Der er otte kilometer mellem de to sæt maskiner, der er blevet vandaliserede. For mig at se tyder det på, at der er tale om planlagt hærværk, siger Jens Vinge.

Det omfattende hærværk er blevet meldt til politiet, der har holdt møde med repræsentanter for Aalborg Kommune på gerningsstederne. Politiet har indsamlet flere spor - bl.a. materiale til DNA-analyser, tilføjer Jens Vinge.

- Der vil nu blive sat overvågningsudstyr op, så vores maskiner fremover bliver overvåget døgnet rundt, siger Jens Vinge, som håber på, at politiet kan anholde gerningsmændene hurtigst muligt.

- Det er meget trist, at vi i Aalborg Kommune skal bruge skattekroner på at udbedre disse meningsløse ødelæggelser, fastslår han.