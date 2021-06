Groft overfald af taxachauffør: 32-årig mand fængslet

AALBORG:En 32-årig mand er torsdag aften blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for medvirken til et groft overfald af en taxachauffør, der fandt sted 30. maj på Sohngårdsholmvej. Manden var en af seks, der tidligere torsdag blev anholdt og sigtet for overfaldet - politiet valgte at fremstille de fire af dem i grundlovsforhøret.

Det betyder også, at dommeren valgte at løslade de andre tre mænd. Det fortæller anklager Malene Lund Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 32-årige kærede ikke fængslingskendelsen, mens anklagemyndigheden tog forbehold for en eventuel kære af løsladelsen af de tre andre mænd. Det skal der tages stilling til i løbet af fredag.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, så anklageren kan ikke komme nærmere ind på, hvad der blev forklaret i retten.

Tidligere torsdag sendte Nordjyllands Politi dog en pressemeddelelse ud, hvor man fortalte om sagen - at man anser den som en del af en verserende konflikt mellem to kriminelle grupper, samt at man formoder, at taxachaufføren er blevet overfaldet, fordi han blev forvekslet med en anden; han har altså ingen del i konflikten.

Taxachaufføren blev tildelt både knytnæveslag og slag med køller eller bat, ligesom der blev begået groft hærværk mod taxien, der både fik sine dæk punkteret samt blev slået på med bat eller køller.