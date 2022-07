Groft overfald i Bispensgade: Politiet efterlyser mistænkte

AALBORG: Politiets opfordring er klar: Meld dig – vi har dig på videoovervågning. Ellers offentliggør vi det, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det grove overfald skete omkring kl 02.45 lørdag nat, d. 2. juli 2022, hvor en 17-årig ung mand blev udsat for et groft overfald i Bispensgade i Aalborg ud for nr. 26.



- Det unge offer blev overfaldet af tre personer, og han blev blandt andet sparket og trampet i hovedet. Vi betegner overfaldet som meget groft og helt uacceptabelt, lyder det fra efterforskningsleder, politikommissær Kenneth Rodam, der videre forklarer, at forbipasserende vidner henvendte sig til den formodede gerningsmand, som var sammen med yderligere en mand og en kvinde.



- Jeg vil gerne rose vidnerne, der greb ind. For deres henvendelse bevirkede, at han stoppede med at sparke og trampe på den 17-årige, der lå på brostenene. Derefter tog mistænkte flugten i retning mod Jomfru Ane Gade sammen med den mand og den kvinde, som han var i følgeskab med, siger Kenneth Rodam.



Stærk dokumentation

Ud fra både vidneudsagn og videoovervågning beskriver Nordjyllands Politi, den formodede gerningsmand som: mand, 20-30 år, mellemøstlig/arabisk af udseende, almindelig af bygning, 180-190 cm høj med kort sort hår og fuldskæg. Han bar briller og var iført hvid kortærmet t-shirt, mørke lange bukser og hvide sko.



- Vi kan via videoovervågningen følge de tre personers færden efter overfaldet, og vi kan konstatere, at den formodede gerningsmand bliver opmærksom på, at han har meget blod på sine hvide sko, som han derfor tager af og smider i en skraldespand ved Nytorv. Vi har, også ud fra overvågningen, sikret disse sko til sagen.

Politi til mistænkte: Meld jer. Omgående.

- Melder mistænkte ikke sig selv inden for nogle timer, så vil vi eftersøge ham i offentligheden med billeder fra overvågningen – han skal identificeres, så han kan blive stillet til regnskab for den alvorlige voldshandling, som vi mistænker ham for – og i øvrigt få lejlighed til at forklare sig til sagen, siger Kenneth Rodam, der ikke udelukker, at manden og kvinden, som den formodede gerningsmand var i følgeskab med, havde en medvirkende rolle i overfaldet.



- Og derfor skal vi naturligvis også tale med dem, pointerer politikommissæren.



Alle andre oplysninger i sagen kan gå til politiet på telefon 114.



Det 17-årige offer pådrog sig alvorlige skader i ansigtet.