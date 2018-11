Grov vold med bat og flaske: To mænd fængslet

AALBORG: En grov voldsepisode, hvor en mand efter eget udsagn blev overfaldet på en vej i den nye bydel på Eternitten i Aalborg har nu ført til varetægtsfængsling frem til 14. december af to mænd på henholdsvis 23 og 24 år. Den overfaldne mand har forklaret politiet, at han blev slået med både et bat, en flaske samt med knytnæver og spark.

Varetægtsfængslingen skete ved et grundlovsforhør torsdag eftermiddag.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

– Politiet er af den opfattelse, at der er en tredje gerningsmand, og derfor blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen, oplyser anklageren.

Han kan derfor ikke sige noget om motiv eller give yderligere detaljer om det angiveligt voldelige overfald.

– De to mænd nægtede sig begge skyldige, og de har begge kæret fængslingen til landsretten, fortæller anklageren dog.

De to mænd og den overfaldne har det, anklageren kalder “et vist kendskab til hinanden” på forhånd, uden at han dog af hensyn til efterforskningen vil oplyse yderligere om det.