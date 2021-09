Grundloven skal skrives om, Dronningen skal tjene sine egne penge og til efteråret vender mundbindet tilbage

Han var en af de første, og muligvis bliver Michael Kastis også en af de sidste af de såkaldte frihedskæmpere.

Gennem det seneste halvandet år har han brugt det meste af sin tid på at kæmpe mod regeringens politik og det, han kalder for narrativet. Det sidste handler kort sagt om, at sandheden holdes skjult for folket - både når det gælder coronas farlighed, vacciners sikkerhed og kongehusets magt.

Han har været til utallige demonstrationer over hele landet, marcheret med Men In Black, været talsmand for gruppen Nordjylland for frihed, der på sit højeste havde flere tusinde nordjyske medlemmer og protesterede hver lørdag i Aalborgs midtby.

Mange andre af de selvudnævnte frihedskæmpere har droppet modstanden i takt med, at restriktionerne faldt, og festen blev lovlig igen, men ikke ham.

Faktisk er der endnu mere at kæmpe for og mod, mener Michael Kastis, der er 42 år og egentlig uddannet slagter, men siden blev butiksejer og restauratør, inden han droppede det og kastede sig over investeringer i kryptovaluta. Det sidste har - ifølge dagbladet Politiken - sikret ham en meget dyr bil og gjort ham så rig, at han ikke længere behøver at arbejde. Det gør han så alligevel - dels med at bygge et hønsehus på den nyerhvervede landejendom og dels med frihedskampen. Han er stiftende medlem af Forfatningspartiet, der især kæmper for en ting, der sagt med deres egne ord lyder sådan her:

Danmark skal have en forfatning, der er udarbejdet af folket for folket. Forfatningen skal erstatte Grundloven og skabe fundamentet for et nyt, retfærdigt samfundssystem, hvor folket har magten.....Vi tror på, at folket ønsker et folkestyre og ikke, som nu, et elitestyre.

Skal det blive virkelighed, kræver det folkeafstemninger og folketingsflertal, og foreløbigt er der lang vej igen. Til det kommende valg er der opstillet to kandidater til byråd og regionsråd.

En af dem er Kastis - der er af græsk afstamning og hedder Konstantinos til mellemnavn - og helt almindelig er han ikke. Heller ikke i frihedskæmperkredse, hvor både Bentley og lyst til at tale med pressen er en sjældenhed.

- Hvordan har du tænkt dig, at jeres kamp fortsætter?

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at se flere af de her larme-demonstrationer. Vi gjorde det fordi, at det var det, islændingene gjorde under finanskrisen. Efter de havde slået på dem i otte-ni dage gik regeringen af, og så tænkte vi if it aint broken dont fix it. Men den virkede ikke her. Så må vi jo gøre noget andet.

- Hvad vil det sige?

- Jeg må erkende, at det ikke har virket at gå på gaden og larme. Det har ikke virket, det vi har gjort, og derfor er jeg gået ind i politik. Flertallet af folk tror stadig på det politiske system, og så må vi gøre det på den måde. For det er vigtigt at vi får folket med os.

- Hvordan vil du få folket med? Der er cirka 30 til demonstrationen her. Det er jo ikke folket?

- Nej, men vi prøver at nå ud på alle måder. I går var jeg på en livezoom, hvor der var 2100 med. Jeg har været med til at lave et program, der bliver sendt på DR i næste måned - titlen er Konspirationsfolket har ordet. Jeg ved jo godt, at der er mulighed for, at jeg bliver udskammet. Men nogen bliver jo nødt til at kæmpe.

- Men hvorfor fortsætte. Nu er der jo snart ingen restriktioner tilbage?

- Nej. men kigger vi på andre lande som Israel og Island, hvor de faktisk havde ophævet alle restriktioner, så kom 3. eller 4. bølge af corona og så kom restiktionerne tilbage. Jeg tør godt vædde på, at når vi kommer til efterår og vinter, så er der restriktioner herhjemme igen. Mundbind er en af de første ting, der kommer. det kommer igen. Endda på trods af, at der ikke findes nogen dokumentation for, at de virker.

- Men hvis vi nu forudsætter, at der ikke kommer flere restriktioner, vil din sag så nogensinde kunne få folkelig opbakning?

- Jeg mener, at vores kamp er valid. Grundloven er jo faktisk eneste punkt på vores partiprogram. De færreste har jo læst grundloven. Der står ikke demokrati et sted i grundloven, der står blot, at vi har et indskrænket monarki. De få indskrænkninger, der er, siger blot, at monarken ikke må tilhøre andet end den evangeliske-lutherske kirke, og at de må regere andre lande. og at de skal være 18 år, før de er myndige. Lad os i det mindste få grundloven opdateret, så det ikke er monarken, der bestemmer i statsrådet.

- Men hvor mundbind ikke var ubetinget populært, så er det en anden sag med kongehuset. At få afskaffet kongehuset lyder umuligt?

- Jeg siger ikke, at det skal afskaffes. Men vi skal have en grundlov, der er up to date. Kongehuset må godt være der, men som minimum skal de tjene deres egne penge. Hvis nogen vil give dem noget - så fint, men folk skal ikke tvinges til det. Jeg er for frihed, så længe man ikke udlever sin frihed ved at tage andres frihed. Der er nogle få ting, vi vel alle er enige om, skal være forbudte: Vi må ikke slå ihjel, ikke stjæle, ikke tvinge nogen til noget. Og så skal vi respektere den private ejendomsret.

- Vil du blive ved med at kæmpe?

- Altså jeg har altid været en kæmper på den ene eller anden måde. Men i den grad, jeg gør det nu, kan jeg ikke blive ved med at holde til. Det er hårdt på grund af den udskamning, vi får. Heldigvis har min familie hørt på mig i 11 år omkring pengesystemet og andet af det, jeg kæmper for. Men mange af dem, der er her, er først vågnet til sandheden i løbet af corona-tiden. Og så blæser de bare derud af. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen familier, der undrer sig, når de ser et familiemedlem, der før i tiden gjorde at, hvad lægen sagde, betalte sin skat med glæde og troede på politikerne, lige pludselig ændrer sig så markant. Men i stedet for at udskamme dem, så lyt. I det mindste lade os lytte til hinanden.

- Du stiller op til både regionsrådet og byrådet i Aalborg. Men der kan du jo ikke ændre nogen forfatning. Hvad vil du egentlig gøre hvis du kommer ind?

- Alt har en start. Jeg kommer til at sætte spørgsmål. Jeg gør det ikke for pengene eller karriere. Jeg er ikke bange for nogen, og der er ikke nogen, jeg skal beskytte.

- Hvilke spørgsmål er det, du vil stille?

- Specielt omkring corona. Omkring pcr-test og hvem der har tjent på corona. Der er flere spørgsmål, men indtil videre vil jeg gerne holde dem for mig selv.

- Tror du, at den her bevægelse - altså de mange forskellige grupperinger, der har været mod corona-håndteringen, vil fortsætte?

- Det kommer an på, hvordan det udvikler sig. Uanset om restriktionerne er ophævet, så er der stadig en masse ting, der ikke er blevet belyst. Mink-erhvervet blandt andet. Nu er der så kommet granskningskommisionen, men folk vil nærmest ikke høre om mink-sagen længere.

Men planen er, at vi i de forskellige dele af bevægelsen begynder at arbejde sammen, og så kommer der til at ske noget. Selvom vi nu kan få vores - ulovligt berøvede - frihed tilbage, så er skaden jo sket. Derfor skal folk stilles til ansvar.

- Hvordan skal de stilles til ansvar?

- Vi har love og konventioner. Dem skal vi bruge. De skal for en domstol.

- Hvordan skal det ske?

- Folk skal blive opmærksom på, hvad der er sket, og så skal folket kræve det. Jeg kan ikke gøre det alene. Det er jeg ikke stærk nok til, og det har jeg ikke penge til.