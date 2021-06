Grusomt: 29-årig holdt som fange og skudt flere gange i ansigtet

AALBORG:Det var en grusom sag, der fredag blev rullet ud i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Efter ønske fra anklagemyndigheden skete vidneforklaringerne for lukkede døre, men det var også alt rigeligt at lægge ører til de sigtelser, der blev rejst mod en 48-årig mand.

Han blev anholdt torsdag kl. 17.30 i en lejlighed i Aalborg. Her havde han i næsten et døgn pint og plaget en 29-årig mand, der i timevis blev sparket og slået med knytnæver eller genstande.

Desuden skød den 48-årige mand flere gange den 29-årige i ansigtet med blyhagl fra en luftpistol, som nu kræver, at den 29-årige skal på operationsbordet.

Det oplyser Thomas Klingenberg, anklager ved Nordjyllands Politi.

Mishandlingen stoppede først, da Nordjyllands Politi skaffede sig adgang til lejligheden.

- De havde fået et tip om, at der foregik noget i den lejlighed, oplyser Thomas Klingenberg.

Her fandt de også den 48-årige i besiddelse af 25 gram herion, 9 gram kokain og 250 gram hash, og alt i alt førte det til, at manden, der i forvejen er godt kendt af politiet, stod sigtet for to alvorlige forhold, da han blev fremstillet for en dommer fredag kl. 13.

Her blev han sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grov vold med karakter af mishandling efter Straffelovens § 261 stk 2 samt § 245 stk. 1.

Desuden er den 48-årige mand sigtet efter den grove narkoparagraf 191 i Straffeloven.

Ved grundlovsforhøret erkendte den 48-årige sig skyldig i narkosigtelsen, mens han kun erkendte sig delvis skyldig i sigtelsen for vold, frihedsberøvelse og mishandling.

Byretten valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger, og den kendelse kærede han ikke.