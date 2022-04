Guf og Kugler er Danmarks bedste ishus: Tre ting skaber magi

NIBE:- Kan du lide banan, spørger ismutter.

Svaret er ja.

- Så skal du smage vores banandrøm. Den er lige dig, kan jeg se, siger ismutter Charlotte Korsholm med et smil.

Sådan fortsætter det, til vi har sammensat en is med fire kugler, sorbet og guf. Resultatet blev banandrøm, mango, solbærdrøm, mint, rabarber sorbet og lakridsguf.

Betjeningen kan man ikke sætte en finger på, og ismutter fik ret. Ikke kun i banandrømmen, men i alle smagene.

Ismutter har skræddersyet en is efter kundens behov Mark Gjerning Hansen

Derfor er det også svært at anbefale noget bestemt - udover at en tur til Danmarks bedste ishus anno 2022, Guf og kugler i Nibe, kan anbefales. For denne behandling gælder alle kunder.

- Vi har tre parametre, vi prøver at leve op til: Produkt, service og stemning. Når vi lever op til det, opstår der ismagi, siger Charlotte Korsholm.

Denne journalist er ikke skuffet over oplevelsen. At man har været i Italien for at lære at lave isen på den helt rigtige måde kan smages.

- Det største ved den her pris er anderkendelsen af alt det hårde arbejde og tid, vi har lagt i det, fortæller Charlotte Korsholm.

Gus og Kugler i Nibe er netop kåret til Danmarks Bedste Ishus 2022 til stor glæde for ismutter Charlotte Korsholm. Foto: Martin Damgård

Og det med tiden er en af hemmelighederne bag succesen. Alle opskrifterne er hjemmelavede, og isen får lov til at stå i lang tid og modne og få masser af smag.

- Vi prøver hele tiden at blive bedre, og vi laver alt fra bunden ud fra egne opskrifter, siger ismutter.

Det er ikke første gang, Guf og Kugler kan pryde sig med at være Danmarks bedste ishus. De vandt også titlen i 2018.

Guf og kugler